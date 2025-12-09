ETV Bharat / state

रायबरेली में दर्दनाक हादसा; बाइक में टक्कर मारने के बाद डंपर पलटा, दबकर युवक की मौत

रायबरेली: जिले के गदागंज चौराहे पर मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. ईंट-भट्ठे पर काम करने जा रहे बाइक सवार तीन युवकों को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे एक युवक नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान अमन पुत्र राजकुमार, निवासी खलास बेला गुसुसी के रूप में हुई है. हादसे में गंभीर रूप से घायल अन्य युवक सतेंद्र पुत्र अवधेश, निवासी तिवारी का पुरवा और जगदीश, निवासी हरदी टिकरिया, थाना जगतपुर हैं.

स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि डलमऊ की ओर से आ रहा तेज रफ्तार डंपर जैसे ही गदागंज चौराहे के पास पहुंचा, उसने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. बाइक पर तीन युवक सवार थे. टक्कर लगने से तीनों युवक नीचे गिर पड़े. इधर, डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया. डंपर के नीचे अमन दब गया. जब तक उसे बाहर निकाला जाता, उसकी मौत हो चुकी थी. हादसे के बाद चौराहे पर अफरातफरी मच गई. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.