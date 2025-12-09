ETV Bharat / state

रायबरेली में दर्दनाक हादसा; बाइक में टक्कर मारने के बाद डंपर पलटा, दबकर युवक की मौत

बाइक सवार दो अन्य युवक भी घायल, पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लिया.

रायबरेली में दर्दनाक हादसा.
रायबरेली में दर्दनाक हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025

रायबरेली: जिले के गदागंज चौराहे पर मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. ईंट-भट्ठे पर काम करने जा रहे बाइक सवार तीन युवकों को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे एक युवक नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान अमन पुत्र राजकुमार, निवासी खलास बेला गुसुसी के रूप में हुई है. हादसे में गंभीर रूप से घायल अन्य युवक सतेंद्र पुत्र अवधेश, निवासी तिवारी का पुरवा और जगदीश, निवासी हरदी टिकरिया, थाना जगतपुर हैं.

स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि डलमऊ की ओर से आ रहा तेज रफ्तार डंपर जैसे ही गदागंज चौराहे के पास पहुंचा, उसने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. बाइक पर तीन युवक सवार थे. टक्कर लगने से तीनों युवक नीचे गिर पड़े. इधर, डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया. डंपर के नीचे अमन दब गया. जब तक उसे बाहर निकाला जाता, उसकी मौत हो चुकी थी. हादसे के बाद चौराहे पर अफरातफरी मच गई. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

स्थानीय लोगों की मदद से घायल सतेंद्र और जगदीश को एम्बुलेंस से सीएचसी दीनशाह गौरा भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है. इधर, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया. हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है. गदागंज थाना प्रभारी मो मुकरीम ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. चालक को हिरास्त में लेकर कार्रवाही की जा रही है. डंपर मोरंग से लदा था, जो कि डलमऊ से रायबरेली की तरफ जा रहा था.

