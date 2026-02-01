उत्तराखंड में डंपर ने युवक को मारी टक्कर, आधे रास्ते में खराब हुई एंबुलेंस, छटपटाते हुए तोड़ा दम
चमोली में डंपर की चपेट में आकर घायल हुआ युवक, अस्पताल ले जा रही एंबुलेंस ने रास्ते में दिया दगा, युवक की चली गई जान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 1, 2026 at 7:30 PM IST
थराली: चमोली में जिले में नशे में धुत एक डंपर चालक और खराब एंबुलेंस के कारण बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है. जहां डंपर की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जब एंबुलेंस उसे लेकर अस्पताल की तरफ निकली तो रास्ते में एंबुलेंस भी दगा दे गई. ऐसे में तड़प-तड़प कर उसकी जान एंबुलेंस में चली गई.
डंपर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था युवक: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा रविवार यानी 1 फरवरी को ग्वालदम-सिमली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्वालदम के पास हुआ है. जहां 18 वर्षीय बाइक सवार मनीष सिंह तलवाड़ी की तरफ तेज गति से आ रहे डंपर संख्या UK 14 CA 1921 की चपेट में आ गया. जिस कारण मनीष बुरी तरह से जख्मी हो गया.
टायरों ने युवक के जांघों को बुरी तरह से रौंदा: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो डंपर के टायरों ने मनीष की जांघों को बुरी तरह से रौंद दिया था. इसके बाद स्थानीय लोग घायल मनीष को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्वालदम ले गए. इस बीच हादसे की सूचना मिलते ही थराली थानाध्यक्ष विनोद चौरसिया भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्वालदम गए.
12 किमी दूर जाते ही खराब हो गई एंबुलेंस: जहां पर डॉक्टरों की राय पर उन्होंने घायल मनीष को 108 एंबुलेंस के जरिए हायर सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ (बागेश्वर) भिजवाया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. एंबुलेंस बमुश्किल 12 किमी दूर कंधार नामक कस्बे में ही पहुंच पाया था कि अचानक उसका इंजन बंद हो गया.
एंबुलेंस में ही दर्द से छटपटाता रहा युवक, चली गई जान: चालक के तमाम प्रयासों के बावजूद एंबुलेंस ठीक नहीं हो पाई. आनन-फानन में बैजनाथ से दूसरी 108 एंबुलेंस मंगाई गई. इस दौरान करीब एक घंटा बीत गया. घायल मनीष एंबुलेंस में ही दर्द से छटपटाता रहा. जब तक बैजनाथ से एंबुलेंस कंधार पहुंची, तब तक दर्द से तड़पते हुए मनीष ने दम तोड़ दिया.
हादसे में मौत-
- मनीष सिंह पुत्र कैलाश सिंह (उम्र 18 वर्ष), निवासी- ग्राम गलाई कंधार, बागेश्वर
पुलिस की हिरासत में डंपर चालक: दूसरी ओर थानाध्यक्ष विनोद चौरसिया ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया. आशंका होने पर चालक का मेडिकल परीक्षण करवाने के लिए ले जाया गया. आशंका जताई जा रही है कि डंपर चालक नशे की हालत में वाहन को दौड़ा रहा था.
पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल: महज 18 साल के युवक की दर्दनाक मौत के बाद जहां नशे का सेवन कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की पोल खोल दी है तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस क्षेत्र के वाशिंदों के प्रति कितना गंभीर हैं, इसका अंदाजा मात्र 12 किमी की दूरी पर ही 108 एंबुलेंस के खड़े हो जाने से लगाया जा सकता है.
बताया जा रहा है कि थराली तहसील क्षेत्र के ज्यादातर 108 एंबुलेंस की मेंटेनेंस अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पा रही हैं. जिससे मरीजों या घायलों को ले जाते हुए इनके सड़क किनारे खड़ा हो जाना आम बात हो गई है. माना जा रहा है कि समय पर एंबुलेंस घायल को बैजनाथ अस्पताल पहुंचा देती तो शायद मनीष की जान बच सकती थी.
