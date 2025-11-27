ETV Bharat / state

बाराबंकी में टला बड़ा हादसा टला; ओवरब्रिज तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर गिरा डंपर

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में रेलवे ओवरब्रिज से बड़ा हादसा टल गया. दरअसल, एक लोडेड डंपर अनियंत्रित होकर रेलवे ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे ट्रैक पर जा गिरा. डंपर के गिरने से बिजली के तार टूट गए और वहां से गुजर रही ट्रेन अचानक रुक गई. गनीमत यह रही कि डंपर सीधे ट्रेन पर नहीं गिरा, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था.

जानकारी के अनुसार, बुढ़वल रेलवे स्टेशन के करीब रामनगर-फतेहपुर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज से प्लाई से भरा हुआ एक डंपर अनियंत्रित होकर बुधवार की रात रेलवे ट्रैक पर जा गिरा, जिससे बिजली का तार टूट गए. हादसे के समय डाउन लाइन से गरीब रथ (12204) गुजर रही थी. तार टूटने से ट्रेन अचानक रुक गई.

सूचना पर मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारियों और बाराबंकी प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू किया. घण्टों के मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकालकर उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है.