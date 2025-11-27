बाराबंकी में टला बड़ा हादसा टला; ओवरब्रिज तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर गिरा डंपर
डंपर के गिरने से बिजली के तार टूट गए, वहां से गुजर रही ट्रेन अचानक रुक गई.
Published : November 27, 2025 at 11:08 AM IST
बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में रेलवे ओवरब्रिज से बड़ा हादसा टल गया. दरअसल, एक लोडेड डंपर अनियंत्रित होकर रेलवे ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे ट्रैक पर जा गिरा. डंपर के गिरने से बिजली के तार टूट गए और वहां से गुजर रही ट्रेन अचानक रुक गई. गनीमत यह रही कि डंपर सीधे ट्रेन पर नहीं गिरा, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था.
जानकारी के अनुसार, बुढ़वल रेलवे स्टेशन के करीब रामनगर-फतेहपुर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज से प्लाई से भरा हुआ एक डंपर अनियंत्रित होकर बुधवार की रात रेलवे ट्रैक पर जा गिरा, जिससे बिजली का तार टूट गए. हादसे के समय डाउन लाइन से गरीब रथ (12204) गुजर रही थी. तार टूटने से ट्रेन अचानक रुक गई.
सूचना पर मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारियों और बाराबंकी प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू किया. घण्टों के मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकालकर उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है.
आरपीएफ इंस्पेक्टर बुढ़वल रवी कुमार ने बताया कि तकरीबन छह घण्टे तक रेस्क्यू चला. गरीब रथ के डी 2 कोच डैमेज हुआ था जिसे मरम्मत के बाद रवाना करा दिया गया. इस दौरान 20 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई. आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि ट्रैक को क्लियर कर लिया गया है. अब सुचारू रूप से आवागमन चल रहा है. साथ ही हादसे की जांच की जा रही है.
