उत्तराखंड में भयंकर सड़क हादसा, डंपर ने बाइक सवार आरसेटी निदेशक को कुचला, मौके पर मौत

पिथौरागढ़ में डंपर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई.

Pithoragarh Road Accident
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
Published : November 16, 2025 at 8:39 AM IST

Updated : November 16, 2025 at 8:47 AM IST

पिथौरागढ़: सीमांत जिला मुख्यालय में डंपर की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार की मौत हो गई. मृतक एसबीआई आरसेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) में डायरेक्टर था. शनिवार देर शाम को ऐंचोली की ओर से खनन सामग्री ला रहा एक डंपर चंडाक की ओर जा रहा था, इसी दौरान घर की ओर लौट रहे आरसेटी में तैनात गजेंद्र सिंह (उम्र 42 वर्ष) की स्कूटी डंपर की चपेट में आ गई. इससे वह घायल हो गए, बेहोशी की हालत में गजेंद्र सिंह को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

गौर हो कि जनपद में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. सड़क हादसों में कई लोग जान गंवा चुके हैं. पुलिस की सक्रियता भी हादसों पर रोक नहीं लगा पा रही है. वहीं पिथौरागढ़ में एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. जिससे बाइक सवार की मौत हो गई. मृतक मूल रूप से मेरठ के रहने वाला था और वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नगर के सरस्वती विहार कॉलोनी में रहते थे.

मृतक के बच्चे नाबालिग हैं. घटना के बाद पत्नी समेत सभी परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. पिथौरागढ़ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ललित मोहन जोशी ने बताया कि इस मामले में डंपर चालक को हिरासत में लिया गया है. डंपर को भी कब्जे में ले लिया है. मृतक के परिवार की ओर से कोई तहरीर अभी नहीं मिली है. दुर्घटना की जांच के लिए मौके पर सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं, घटना की जांच की जा रही है.

बाइक सवार खाई में गिरे: पिथौरागढ़ के बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर उडियारी बागेश्वर मोटर मार्ग में उडियारी बैंड के पास शनिवार देर रात्रि एक बाइक खाई में गिर गई. बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीन युवक कोटमन्या से बेरीनाग आ रहे थे. हादसे में तीनों युवक गंभीर घायल हो गए. सूचना मिलते ही 112हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को सड़क पर लाकर 108 के माध्यम से सीएचसी बेरीनाग पहुंचाया गया.

एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. वहीं दो घायल युवकों का उपचार बेरीनाग सीएचसी में चल रहा है. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नरेश कुमार गंगवार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले गई. कहा कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

