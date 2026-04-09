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7 साल पहले रुपए लेकर बीएसटीसी परीक्षा में बिठाए डमी अभ्यर्थी, गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस मामले में सबसे पहले 2021 में अशोक विश्नोई को गिरफ्तार किया गया था.

SOG Headquarters
एसओजी मुख्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 9, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: बीएसटीसी (प्री-डीएलएड) परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. उसने मूल अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर उनकी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाए थे. एसओजी इस मामले में पिछले दिनों 12 मूल अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर चुकी है. अब डमी अभ्यर्थी बिठाने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को एसओजी ने दबोचा है.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि उदयपुर जिले के फलासिया निवासी शंभूलाल वडेरा को गिरफ्तार किया गया है. वह डमी अभ्यर्थी बिठाने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य है. वह ग्रामीण इलाकों में अभ्यर्थियों से संपर्क करता था. परीक्षा पास करवाने का लालच देकर उनसे रुपए लेता और उनके दस्तावेज इकठ्ठा करता था. वह कमीशन लेकर मूल अभ्यर्थियों के बदले डमी अभ्यर्थी बिठाता और मूल अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवाता था. उसे 13 अप्रैल तक रिमांड पर लिया गया है.

पढ़ें: एसआई भर्ती 2021 : डमी अभ्यर्थी बिठाकर पास की लिखित परीक्षा, 15 लाख में किया सौदा, आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर में मिले थे शंभूलाल और अशोक: उन्होंने बताया, इस मामले में सबसे पहले 2021 में अशोक विश्नोई को गिरफ्तार किया गया था. पड़ताल में सामने आया है कि उदयपुर में शंभूलाल की अशोक विश्नोई से मुलाकात हुई थी. अशोक विश्नोई ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा के समय मूल अभ्यर्थियों के बदले डमी अभ्यर्थी बिठाने का काम करता था. अब एसओजी की टीम आरोपी शंभूलाल से पूछताछ कर रही है. उससे पूछताछ में गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और गिरोह के नेटवर्क के बारे में कई अहम जानकारी मिलने की संभावना है.

पढ़ें: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती: डमी अभ्यर्थी बनकर लिखित परीक्षा देने वाला दस हजार का इनामी गिरफ्तार

12 मूल अभ्यर्थियों को किया गया गिरफ्तार: एसओजी की पड़ताल में सामने आया है कि साल 2019 और 2020 में हुई बीएसटीसी (प्री-डीएलएड) परीक्षा में बड़े पैमाने पर डमी अभ्यर्थी बिठाए गए थे. इस संबंध में सबसे पहले 4 फरवरी, 2021 को पाली में अशोक विश्नोई को गिरफ्तार किया गया था. उसके पास मूल अभ्यर्थियों के बदले डमी अभ्यर्थी बिठाने के दस्तावेज मिले थे. इसके बाद एसओजी ने 2021 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच में बड़ी गड़बड़ी के संकेत मिलने पर परीक्षा संबंधी दस्तावेजों की एफएसएल जांच करवाई गई. जांच में दस्तखत का मिलान नहीं होने पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ. एसओजी ने 5 अप्रैल को इस मामले में 12 मूल अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था.

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GANGS MAIN ACCUSED ARRESTED
12 ORIGINAL CANDIDATES ARRESTED
ACCUSED ON REMAND TILL APRIL 13
बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा
DUMMY CANDIDATES IN BSTC EXAM

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