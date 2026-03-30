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वरिष्ठ अध्यापक भर्ती: डमी अभ्यर्थी बनकर लिखित परीक्षा देने वाला दस हजार का इनामी गिरफ्तार

जयपुर: राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में धांधली, नकल और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) का एक्शन लगातार जारी है. अब एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में डमी अभ्यर्थी बनकर लिखित परीक्षा देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. वह दो साल से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए का इनाम घोषित है.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के आरोप में सरनाऊ (जालौर) निवासी सुनील विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है. एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में मूल अभ्यर्थी संपतलाल माली ने सामान्य ज्ञान व शैक्षिक मनोविज्ञान और विज्ञान विषय की परीक्षा खुद नहीं दी. दोनों परीक्षाओं में उसने दो लोगों को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बिठाया. उन्होंने बताया कि सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान की परीक्षा में उसने सुनील विश्नोई को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में दी थी.