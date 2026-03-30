वरिष्ठ अध्यापक भर्ती: डमी अभ्यर्थी बनकर लिखित परीक्षा देने वाला दस हजार का इनामी गिरफ्तार
डमी परीक्षार्थियों को बिठाकर संपतलाल माली चयनित तो हो गया, लेकिन आरपीएससी में शिकायत होने के कारण उसका नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ.
Published : March 30, 2026 at 9:03 PM IST
जयपुर: राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में धांधली, नकल और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) का एक्शन लगातार जारी है. अब एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में डमी अभ्यर्थी बनकर लिखित परीक्षा देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. वह दो साल से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए का इनाम घोषित है.
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के आरोप में सरनाऊ (जालौर) निवासी सुनील विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है. एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में मूल अभ्यर्थी संपतलाल माली ने सामान्य ज्ञान व शैक्षिक मनोविज्ञान और विज्ञान विषय की परीक्षा खुद नहीं दी. दोनों परीक्षाओं में उसने दो लोगों को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बिठाया. उन्होंने बताया कि सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान की परीक्षा में उसने सुनील विश्नोई को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में दी थी.
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परीक्षा पास की, नियुक्ति पत्र नहीं मिला: जांच में सामने आया कि डमी परीक्षार्थियों को बिठाकर संपतलाल माली धोखाधड़ी कर वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान विषय) के पद पर चयनित हो गया. राजस्थान लोकसेवा आयोग में शिकायत होने के कारण उसका नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ. संपतलाल माली को इस मामले में इस साल 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो साल से फरार चल रहे डमी अभ्यर्थी सुनील विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है.