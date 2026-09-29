भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत पांच लोगों को कोर्ट ने किया बरीः जानें, क्या है पूरा मामला
दुमका एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत पांच लोगों को बरी कर दिया है.
Published : September 29, 2026 at 8:21 PM IST
दुमकाः नाबालिग लड़की से बेटे की शादी कराने के मामले में दुमका एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने आज मंगलवार को भाजपा के पूर्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और बोरियो के पूर्व विधायक ताला मरांडी सहित पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. यह फैसला एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहित चौधरी ने सुनाया.
क्या है पूरा मामला
यह मामला 27 फरवरी 2016 का है. आरोप था कि ताला मरांडी के पुत्र मुन्ना मरांडी की शादी एक नाबालिग लड़की से कराई गयी है. मामला प्रकाश में आने के बाद गोड्डा जिला के बोआरीजोर प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार मरांडी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9, 10 और 11 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
इस मामले में मुन्ना मरांडी, मुन्ना मरांडी के ससुर भगन बास्की, भीमा मरांडी, अनिल हेम्ब्रम और ताला मरांडी सहित पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था. आरोप था कि आरोपियों की संलिप्तता से नाबालिग लड़की की शादी कराई गयी. बोआरीजोर थाना में आरोपियों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामला दर्ज होने के बाद इसकी सुनवाई न्यायालय में चली.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दी जानकारी
इस पूरे मामले पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रतीक झा ने बताया कि नाबालिग से शादी को लेकर दर्ज इस केस की सुनवाई शुरू में गोड्डा कोर्ट में हुई. बाद में इसे दुमका स्थानांतरित कर दिया गया. आज एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहित चौधरी ने ताला मरांडी समेत पांचो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. उन्होंने बताया कि इस मामले में 11 लोगों को गवाह के तौर पर प्रस्तुत किया गया.
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