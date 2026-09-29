ETV Bharat / state

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत पांच लोगों को कोर्ट ने किया बरीः जानें, क्या है पूरा मामला

फैसला आने के बाद कोर्ट से निकलते ताला मरांडी समेत अन्य (दुमका) ( ETV Bharat )

दुमकाः नाबालिग लड़की से बेटे की शादी कराने के मामले में दुमका एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने आज मंगलवार को भाजपा के पूर्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और बोरियो के पूर्व विधायक ताला मरांडी सहित पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. यह फैसला एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहित चौधरी ने सुनाया.