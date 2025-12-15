ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल से बिहार जा रही थी शराब, बड़ी खेप को पुलिस ने किया जब्त

दुमका पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप को जब्त करते हुए दो युवक को गिरफ्तार किया है.

Dumka police seized large consignment of Illegal liquor that transported from West Bengal to Bihar
पुलिस कस्टडी में अवैध शराब के साथ पकड़े गये युवक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 15, 2025 at 11:10 PM IST

3 Min Read
दुमकाः अवैध शराब के खिलाफ दुमका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला से दुमका के रास्ते बिहार जा रही शराब की बड़ी खेत को जब्त किया गया है. यह शराब एक मिनी ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था. ट्रक से चार ड्रम स्प्रिट (आठ सौ लीटर) भी बरामद किया गया है. इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को भी गिरफ्तार किया है.

दुमका-पाकुड़ की सीमा पर कार्रवाई

दुमका-पाकुड़ जिला की सीमा पर स्थित गोपीकांदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की. जिसमें पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के मुरारोई इलाके से दुमका की ओर आ रहे एक मिनी ट्रक को जब्त किया गया. गोपीकांदर थाना प्रभारी सुमित कुमार भगत को यह सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की मिनी ट्रक (WB11F-4740) में अवैध शराब ले जाया जा रहा है.

सूचना के सत्यापन और वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर पुलिस टीम ने गोपीकांदर थाना के कारुडीह मोड़ के पास दुमका-पाकुड़िया रोड पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया. इसी क्रम में एक मिनी ट्रक से 110 पेटी शराब जिसमें (5280 पीस) और 800 लीटर स्पिरिट बरामद किया गया.

डीएसपी ने दी जानकारी

दुमका डीएसपी (मुख्यालय) इकुड डुंगडुंग और प्रशिक्षु डीएसपी आकाश भारद्वाज की उपस्थिति में किये गये प्रेस कान्फ्रेंस में बताया गया कि चेकिंग के दौरान पाकुड़िया की तरफ से आ रहे एक पिकअप वैन को रोका गया. तलाशी लेने पर गाड़ी में काले तिरपाल के नीचे भारी मात्रा में शराब छिपाई गई थी. पुलिस ने गाड़ी से 110 पेटी शराब बरामद की, जिसमें एक ब्रांड के 5280 टेट्रा पैक मिले. इन पैकेटों पर केवल उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु लिखा हुआ था.

इसके अलावा 04 नीले ड्रमों में करीब 800 लीटर स्पिरिट भी जब्त किया गया है. पुलिस ने दो वाहन में बैठे दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के नाम हैं- देबू मुर्मू, उम्र- 30 वर्ष, निवासी काठीकुण्ड, दुमका और किरण हेम्ब्रम, उम्र- 19 वर्ष, निवासी जामताड़ा के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 274/275/3(5) और उत्पाद अधिनियम की धारा 47(a) के तहत गोपीकांदर थाना में कांड संख्या 38/2025 दर्ज कर लिया है और गिरोह में शामिल अन्य लोगों का पता लगा रही है.

