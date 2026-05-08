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दुमका में खदान से बच्चे शव आया बाहर, 6 दिन पहले डूबने से हुई थी मौत

दुमका पुलिस ने बंद खदान में भरे पानी में डूबे पांच साल के बच्चे का शव बाहर निकाल लिया है.

Shikaripara Police Station, Dumka
शिकारीपाड़ा थाना, दुमका (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 8, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
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दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा थाना के चितरागड़िया गांव में 6 दिन पहले डूबे 5 वर्षीय बालक का शव शुक्रवार को तैरता मिला. पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है.

दो दिनों तक शव को तलाशती रही एनडीआरएफ

दरअसल, दुमका जिले के चितरागड़िया गांव में पत्थर की बंद खदान में आयन अंसारी नाम का बालक नहाने के दौरान डूब गया था. शव की तलाश पहले स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने की लेकिन अत्यधिक पानी की वजह से वे सफल नहीं हो पाए. दूसरे दिन सुबह प्रशासन ने गोताखोरों को इस काम में लगाया लेकिन उन्हें भी कामायाबी हाथ नहीं लगी. इससे लोग आक्रोशित हो हो गए और सैकड़ों ग्रामीणों ने दुमका- रामपुरहाट मार्ग को जाम कर दिया.

पुलिस की मौजूदगी में बाहर निकाला शव

लोगों के आक्रोश को देखते हुए सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा पटना से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया. दिनभर एनडीआरएफ के जवानों ने काफी मेहनत की लेकिन बच्चे की डेडबॉडी खोज नहीं पाए. थक हार कर सभी ने यह मान लिया था कि बच्चा खदान के किसी गड्ढे में जाकर फंस गया है लेकिन शुक्रवार को अचानक उसका शव पानी में तैरता मिला. जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया.

परिजनों को सौंपा शव

पांच साल के बालक आयन अंसारी के शव बरामदगी मामले पर शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा ने जानकारी दी कि शव खुद बाहर निकल आया है. उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों ने लिखित रूप से दिया है कि वे बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते हैं, उसकी उम्र और परिजनों की भावना को देखते हुए डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है.

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CHILD DROWNED IN WATER
डूबे बच्चे की डेडबॉडी निकाली
DUMKA POLICE RECOVERED CHILD BODY

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