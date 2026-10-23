दुमका में बेटे और भतीजे को कुएं में फेंकने वाली महिला गिरफ्तार, पति पर करती थी शक
दुमका पुलिस ने बेटे और भतीजे को कुएं में फेंकने वाली महिला को गिरफ्तार किया है.
Published : October 23, 2026 at 8:48 PM IST
दुमका: पुलिस ने गुरुवार को गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के सलगाटांड़ गांव स्थित कुएं से 2 बालकों के शव मिलने के मामले का खुलासा किया है. इस मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने बेटे और भतीजे को कुएं में धकेलकर मौत के घाट उतार दिया था.
'सनक' में हुए दो कत्ल
पति के किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध और ससुराल में जेठानी को ज्यादा तवज्जो देने से आक्रोशित महिला ने वंश नाश के इरादे से अपने ही 8 साल के बेटे और 11 साल के भतीजे को कुंआ में धकेलकर मार दिया. गिरफ्त में आई आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है. जिसके बाद दुमका नगर थाना पुलिस ने आरोपी महिला को जेल भेज दिया है.
एसपी ने दी जानकारी
शुक्रवार शाम एसपी कार्यालय कक्ष में एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि महिला अपने पति, दो भतीजी, बेटा और भतीजे के साथ चार दिन पहले 19 अक्टूबर को अपने ससुराल पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड के बलियाडंगाल से मेला देखने दुमका आई थी. कई जगह घूमने के बाद महिला अचानक से नगर थाना के सामने से बेटा और भतीजे के साथ लापता हो गई.
सीसीटीवी फुटेस से हुआ खुलासा
पति ने थाने में इस बाबत आवेदन दिया कि उसकी पत्नी, बेटे और भतीजे के साथ गायब हो गई है. पुलिस ने जब सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया तो महिला दोनों बच्चों के साथ ई-रिक्शा से शहर के दुधानी इलाके की ओर जाते हुए दिखी. पुलिस अनुसंधान और मोबाइल लोकेशन में आरोपी महिला को पुलिस ने धर दबोचा.
जांच में यह भी सामने आया है कि वह दुधानी चौक से कार किराए पर लेकर अपने मायके गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के सलगाटांड गई. इस दौरान महिला अकेले दोनों बच्चों को लेकर घर से कुछ दूरी पर बने कुएं के पास ले गई और दोनों को धक्का दे दिया. महिला से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल की है, उसकी निशानदेही पर कुएं से दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए हैं.
पति से अवैध संबंध और जेठानी से थी नाराज
एसपी ने बताया कि महिला को शक था कि उसका पति का किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध है और ससुराल में उसकी जेठानी को अधिक तवज्जो देता है. इस बात को लेकर वह काफी गुस्से में रहती थी. इसके बाद महिला ने खुद के बेटे और जेठानी के इकलौते बेटे की हत्या की साजिश रची.
एसपी ने बताया कि महिला एक प्रकार से सनकी हो गई थी. हालांकि, घटनास्थल के पास ही उसने दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद अपनी साड़ी से फांसी लगाने का प्रयास किया था लेकिन महिला ने बाद में मरने का इरादा त्याग दिया.
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