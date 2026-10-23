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दुमका में बेटे और भतीजे को कुएं में फेंकने वाली महिला गिरफ्तार, पति पर करती थी शक

आरोपी महिला गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

दुमका: पुलिस ने गुरुवार को गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के सलगाटांड़ गांव स्थित कुएं से 2 बालकों के शव मिलने के मामले का खुलासा किया है. इस मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने बेटे और भतीजे को कुएं में धकेलकर मौत के घाट उतार दिया था.

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