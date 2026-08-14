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ब्रिटिश शासनकाल में बना था दुमका का पुलिस लाइन मैदान, 15 अगस्त को राज्यपाल फहराएंगे तिरंगा

दुमका के ऐतिहासिक पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे.

Police Line Ground of British time
ब्रिटिश टाइम का पुलिस लाइन मैदान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 2:47 PM IST

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दुमका: झारखंड राज्य निर्माण के बाद जब दुमका को उपराजधानी घोषित किया गया, उस समय से यह परंपरा जारी है कि यहां गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल तिरंगा फहराते हैं. हर साल दुमका के पुलिस लाइन मैदान में यह राजकीय समारोह आयोजित किया जाता है.

यदि इस पुलिस लाइन मैदान पर नजर डालें तो इसका इतिहास काफी पुराना है. दरअसल, इसकी स्थापना अंग्रेजी हुकूमत के समय में हुई थी, जहां अंग्रेजी सैनिक यहां के बैरक में रहकर सैन्य अभ्यास किया करते थे. अंग्रेजी शासक के द्वारा यहां से पूरे संथाल परगना को कंट्रोल किया जाता था.

पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल 15 अगस्त को फहराएंगे तिरंगा (Etv Bharat)

1855 में संथाल परगना जिला बनने के बाद स्थापित हुई थी पुलिस लाइन

झारखंड की उपराजधानी दुमका में अवस्थित पुलिस लाइन आजादी के पूर्व से अब तक कई ऐतिहासिक और यादगार समारोह का गवाह रहा है. दुमका के वरीय पत्रकार और व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता शिवशंकर चौधरी बताते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से ब्रिटिश हुकुमत द्वारा 1855 में भागलपुर और बीरभूम जिले के कुछ भू-भागों को अलग कर संथाल परगना अलग जिला का गठन किया था, जिसका जिला मुख्यालय दुमका बनाया गया.

DUMKA POLICE LINE GROUND
15 अगस्त के लिए सजकर तैयार पुलिस लाइन मैदान (Etv Bharat)

इसके पश्चात स्थानीय लोगों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिये उपायुक्त के पद सृजित कर उनके पदस्थापन की व्यवस्था की गई. प्रशासनिक और आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की जरूरत महसूस हुई.

DUMKA POLICE LINE GROUND
अंग्रेजों के समय की बैरक (Etv Bharat)

सुरक्षा बलों को मुहैया कराई जाने लगी आवासीय सुविधा

इसी क्रम में दूरदराज से यहां पदस्थापित किये जाने वाले सुरक्षा बलों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के मकसद से दुमका शहर से करीब दो किलोमीटर रिहायशी इलाके से दूर कुसुमडीह जोरिया (छोटी नदी) के किनारे एक निर्जन स्थान पर पुलिस लाइन स्थापित किया गया.

अंग्रेजों के जमाने की बैरक आज भी मौजूद

पुलिसकर्मियों के रहने के लिए बैरक का निर्माण हुआ. इसमें से कुछ बैरक तो आज भी मौजूद हैं. इसी स्थान के निकट सुरक्षा बलों को फायरिंग और अन्य प्रशिक्षण व्यवस्था की शुरुआत की गई. सैन्य दृष्टि से इसी पुलिस लाइन से अंग्रेजों द्वारा पूरे जिला को नियंत्रित किया जाता था.

होने लगे प्रशासनिक कार्यक्रम आयोजित

देश की आजादी के बाद हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ अन्य प्रशासनिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने लगे. ऐसे मौके पर वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में झंडोत्तोलन कार्यक्रम, खेलकूद और आकर्षक झांकियां निकालने के परंपरा की शुरूआत की गई. खासकर बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और सरकार, प्रशासन के जन कल्याणकारी संदेशों का संचार करने के लिये आयोजित इस तरह के समारोहों में आम लोग और बच्चे बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगे.

झारखंड राज्य निर्माण के बाद आयोजित होने लगा राजकीय कार्यक्रम

15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और उस समय दुमका के सांसद रहे बाबूलाल मरांडी को नवनिर्मित राज्य झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य हासिल हुआ. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बाबूलाल मरांडी ने 2001 में दुमका को उप राजधानी का दर्जा दिये जाने के साथ हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण और राजकीय समारोह आयोजित किये जाने की घोषणा की.

बाबूलाल मरांडी ने पुलिस लाइन मैदान में फहराया था तिरंगा

पहली बार 26 जनवरी 2001 को मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल मरांडी ने इसी पुलिस लाइन के मैदान में तिरंगा फहराया था, तब से उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा झंडोत्तोलन किये जाने की परम्परा जारी है.

राज्यपाल करेंगे झंडोत्तोलन

इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के द्वारा इसी पुलिस लाइन मैदान में तिरंगा फहराया जाएगा, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मैदान को आकर्षक ढंग से सुसज्जित किया गया है. गणमान्य नागरिक के साथ-साथ आम लोगों को भी बैठने के लिए स्थाई शेड का निर्माण कराया गया है.

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