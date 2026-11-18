दुमका के डॉक्टर के सोशल मीडिया पर लगाए गए स्टेटस से मची सनसनी, आनन-फानन में पहुंची पुलिस
दुमका में एक डॉक्टर द्वारा आत्महत्या की कोशिश करने के स्टेटस लगाए जाने के बाद हड़कंप मच गया.
Published : November 18, 2026 at 7:23 AM IST
दुमका: मंगलवार की शाम नगर थाना की पुलिस उस वक्त एक्शन में आ गई , जब उन्हें पता चला कि निजी क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टर मनीष भारती ने आत्महत्या करने जा रहे हैं. डॉक्टर ने खुद ही अपने स्टेटस में लिखा था कि वे वे एक होटल में ठहरे हैं और आत्महत्या करने जा रहे हैं. कृपया उन्हें बचा लिया जाए.
जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली. पुलिस और उनके परिजन तुरंत होटल पहुंचे. लेकिन वहां मामला कुछ और ही निकला. होटल पहुंचने पर उन्होंने डॉक्टर को शराब के नशे की हालत में पाया. पुलिस ने पूरी घटना के पीछे का कारण जानने का प्रयास किया. लेकिन, शराब के नशे में डॉक्टर किसी के सवालों के जवाब देने के बजाए खामोश ही रहे.
हालांकि, पुलिस की त्वरित कार्रवाई की वजह यह भी थी कि कुछ दिन पहले रांची में एक आदिवासी नेत्री निशा भगत ने सोशल मीडिया पर जानकारी देने के बाद आत्महत्या कर ली थी. इधर नगर थाना प्रभारी प्रियंका आनंद ने बताया कि डॉक्टर की हालत बिल्कुल ठीक है.
होटल के कमरे से किया मेसेज
दरअसल, निजी क्लीनिक संचालित करने वाले डॉक्टर मनीष भारती ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लिखा, "मैं होटल के कमरा नंबर 108 में हूं और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं. कृपया बचाया जाए." जैसे ही यह मैसेज उनके करीबियों ने देखा तो हड़कंप मच गया.
सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस होटल पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई. डॉक्टर पूरे नशे की हालत में थे. पुलिस ने मैसेज छोड़ने का कारण पूछा तो कुछ नहीं बताया. परिवार के लोग भी कुछ नहीं बता सके. काफी देर तक पुलिस उनसे बात करने का प्रयास करती रही. होटल संचालक ने बताया कि डॉक्टर ने आज ही सुबह यह कमरा बुक कराया था.
थाना प्रभारी ने जानकारी
इस पूरे मामले में दुमका नगर थाना प्रभारी प्रियंका आनंद ने बताया कि जैसे ही डॉक्टर के स्टेटस की जानकारी मिली, पुलिस टीम को भेजा गया. डॉक्टर अभी ठीक हैं, उन्हें घरवालों को सुपुर्द किया जा रहा है.
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