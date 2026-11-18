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दुमका के डॉक्टर के सोशल मीडिया पर लगाए गए स्टेटस से मची सनसनी, आनन-फानन में पहुंची पुलिस

नगर थाना दुमका ( Etv Bharat )

दुमका: मंगलवार की शाम नगर थाना की पुलिस उस वक्त एक्शन में आ गई , जब उन्हें पता चला कि निजी क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टर मनीष भारती ने आत्महत्या करने जा रहे हैं. डॉक्टर ने खुद ही अपने स्टेटस में लिखा था कि वे वे एक होटल में ठहरे हैं और आत्महत्या करने जा रहे हैं. कृपया उन्हें बचा लिया जाए.

जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली. पुलिस और उनके परिजन तुरंत होटल पहुंचे. लेकिन वहां मामला कुछ और ही निकला. होटल पहुंचने पर उन्होंने डॉक्टर को शराब के नशे की हालत में पाया. पुलिस ने पूरी घटना के पीछे का कारण जानने का प्रयास किया. लेकिन, शराब के नशे में डॉक्टर किसी के सवालों के जवाब देने के बजाए खामोश ही रहे.