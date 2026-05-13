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दुमका में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में तीन गिरफ्तार, पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए पीड़िता को भेजा अस्पताल

दुमका में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 13, 2026 at 4:09 PM IST

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दुमका: जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र में गाय चराने गई एक नाबालिग के साथ तीन युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है. घटना को लेकर पीड़िता के भाई ने जरमुंडी थाने में कांड दर्ज कराया है. पीड़िता के भाई के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित अनुसंधान करते हुए तीनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

पहाड़ पर ले जाकर किया नाबालिग से दुष्कर्म

नाबालिग के भाई द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार, बीते दिन पीड़िता गाय चराने गई थी. इस दौरान पहले से ही घात लगाए बैठे तीन युवक उसे जबरन पास के पहाड़ पर ले गये और बारी बारी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. इसी बीच पीड़िता की मां, बेटी के लिए खाना लेकर पहुंची और बेटी को वहां नहीं पाकर परेशान होने लगी और इधर उधर तलाश की.

नाबालिग के साथ आपत्तिजनक हालात में मिला आरोपी युवक

इसके बाद नाबालिग के माता-पिता एवं अन्य लोगों द्वारा आसपास स्थित पहाड़ पर खोजबीन की गई. पीड़िता का नाम लेकर आवाज लगाने पर पहाड़ से रोने की आवाज सुनाई दी. पास पहुंचने पर पीड़िता को एक युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा गया. लोगों को देखते ही दो युवक मौके से भागने में कामयाब रहे जबकि एक युवक को पकड़ लिया गया.

पुलिस के शिकंजे में तीन आरोपी

परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़े गए युवक की निशानदेही पर अन्य दो आरोपियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की. घटना में शामिल युवकों का नाम विकास हेंब्रम, साहेब मुर्मू और मिथुन सोरेन है. तीनों एक ही गांव के निवासी हैं. फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा जा रहा है: दयानंद शाह, थाना प्रभारी, जरमुंडी

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