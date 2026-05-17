दुमका पुलिस ने अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, पश्चिम बंगाल से दो और झारखंड से एक आरोपी गिरफ्तार
दुमका पुलिस ने अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : May 17, 2026 at 5:49 PM IST
दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने एक अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पश्चिम बंगाल से दो जबकि दुमका से एक शख्स को गिरफ्तार किया है साथ ही चोरी के दो ट्रैक्टर भी जब्त किये गए हैं.
पश्चिम बंगाल से आकर करते थे चोरी
दरअसल, 5 दिन पहले 13 मई की रात शिकारीपाड़ा प्रखंड के राजबांध गांव निवासी मनोज कुमार मंडल का ट्रैक्टर चोरी हो गया था. इस संबंध में उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें बीएनएस की धारा 303 (2) अंकित करते हुए केस संख्या 48/26 दर्ज की गई थी.
पुलिस ने चोरी के मामले को गंभीरता से लिया
जिसमें पीड़ित द्वारा उल्लेख किया था कि मैंने अपना ट्रैक्टर कोलपाड़ा गांव के रहने वाले बच्चू मंडल के घर के पास रखा था, जिसे रात में चोरों चोरी करके ले गए. इस संबंध शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की. जिसके बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया हैं.
- संजीव मड़ैया, निवासी-कुलीकुलीडंगाल, शिकारीपाड़ा
- शेख अजीजुल, निवासी-सरहाकुड़ी, महमूद बाजार बीरभूम
- बंशीधर, दारपालशिला, शांतिनिकेतन, बीरभूम
पुलिस ने चोरी ट्रैक्टरों की बरामदगी की
पुलिस ने जब तीनों से पूछताछ की तो पता चला कि पिछले माह 9 अप्रैल को दुमका स्थित मुफस्सिन थाना के केसियाबहाल गांव से भी इन लोगों ने एक ट्रैक्टर चुराया गया था. इनकी निशानदेही पर बीरभूम जिले के बोलपुर और मोहम्मद बाजार थाना क्षेत्र से दोनों ट्रैक्टरों की बरामदगी की गई है.
थाना प्रभारी ने दी जानकारी
इस पूरे मामले में शिकारीपाड़ा के थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के दो और दुमका के एक आरोपी ने मिलकर आपराधिक गिरोह बनाया था. यह गिरोह रात में ग्रामीण क्षेत्रों में निकलते और जहां ट्रैक्टर खड़ा मिलका उसे निशाना बनाते. उसके बाग ट्रैक्टर को पश्चिम बंगाल में लाकर बेच दिए थे. थाना प्रभारी ने बताया कि चोरी के दो ट्रैक्टर को जब्त किया गया है और तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है.
यौन शोषण के आरोपी को किया गया गिरफ्तार
वहीं दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने यौन शोषण के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस बाबत एक युवती के बयान पर पप्पू सोरेन (निवासी-कुशपहाड़ी गांव, शिकारीपाड़ा) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
युवक ने गर्भवती युवती से शादी करने से इनकार किया
दरअसल एक युवती ने 16 मई को शिकारीपाड़ा थाना में बीएनएस की धारा 69 के तहत केस संख्या 49/ 26 दर्ज कराया था. जिसमें उसने लिखा कि कुशपहाड़ी गांव के पप्पू सोरेन के साथ 2022-23 से ही वह लिव इन में थी. पप्पू ने उससे यह वादा किया था कि वह शादी करेगा. इधर जब युवती गर्भवती हुई तो उसने शादी से इनकार कर दिया.
जिसके बाद एफआईआर दर्ज होते हुए ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी पप्पू सोरेन को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया है. थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है.
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