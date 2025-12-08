ETV Bharat / state

80 हजार में कर दिया था नाबालिग का सौदा, शिकंजे में तीन महिला और एक युवक

दुमकाः जिला में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर बिहार के मोतीहारी में 80 हजार रुपए में बेच देने का मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है.

जिसमें नाबालिग की बरामदगी के साथ चार लोगों को गिरफ्तार कर आज सोमवार को जेल भेज दिया. जिसमें एक युवक और तीन महिलाएं शामिल हैं. गिरफ्तार लोगों में मोतीहारी जिला के राजेफुर थाना क्षेत्र के सगहरी गांव के अरुण सिंह, चुड़की देवी, पार्वती देवी (दुमका के सरैयाहाट थाना क्षेत्र की रहनेवाली) और गोड्डा जिला के बक्सरा गांव की पिंकी देवी शामिल है.

6 दिसंबर को हुआ था मामला दर्ज

इस मामले में बीते छह दिसंबर को नाबालिग की दादी ने थाना में पोती के गुम हो जाने का सनहा दर्ज कराई थी. जिसमें बताया गया था कि उसकी पोती सिलाई सीखने की बात कहकर घर से निकली और घर नहीं लौटी. एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने गंभीरत दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की. जिसमें थाना प्रभारी राजेन्द्र यादव ने वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एक टीम गठित किया गया.

अनुसंधान के क्रम में पुलिस को यह पता चला कि लापता लड़की बिहार के मुजफ्फरपुर में है. तत्काल पुलिस टीम द्वारा लापता नाबालिक लड़की का खोजबीन के लिए मुजफ्फरपुर के लिए पुलिस टीम को भेजा गया. इसी बीच 06 दिसंबर को ही रात्रि में दादी द्वारा थाना आकर बताया कि उसे पक्की जानकारी प्राप्त हुई है कि उसकी पोती को बहला फुसलाकर 80 हजार रुपए में सरैयाहाट मरकुंडा गांव की चुड़की देवी, बाबुडीह गांव की पार्वती देवी, गोड्डा बक्सरा गांव की पिकी देवी उर्फ प्रियंका देवी के द्वारा बिहार के मोतिहारी जिले के सगहरी गांव के अरुण सिंह के पास बेच दिया गया है.

इस सूचना पर थाना में कांड दर्ज करते हुए मुजफ्फरपुर बिहार निकले पुलिस टीम को सूचना दिया गया और उसे मोतिहारी भेज दिया गया. छापामारी टीम द्वारा अरुण सिंह के घर में छापेमारी कर उक्त नाबालिग को बरामद किया गया. साथ ही आरोपी अरूण सिंह को गिरफ्तार कर सरैयाहाट थाना लाया गया.