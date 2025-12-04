ETV Bharat / state

रंगदारी की मांग को लेकर होटल पर फायरिंग करने के मामले में दुमका पुलिस की कारवाई, 2 भाई समेत 5 गिरफ्तार

दुमका पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन पर होटल पर फायरिंग करने का आरोप है.

Dumka police arrested 5 accused in hotel firing case
पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 4, 2025 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमकाः पांच लाख की रंगदारी नहीं देने पर पांच दिन पूर्व 30 नवंबर की देर रात पुलिस लाइन के समीप राधिका होटल पर 6 राउंड गोली चलाने के मामले में पुलिस ने दो भाई समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया. जेल जाने वालों में किशोर यादव, उसका भाई बाबुल यादव, अनूप यादव, कौशल यादव और राजकुमार यादव शामिल है. अभी भी छह नामजद और नौ अज्ञात युवक फरार है. पुलिस ने उस स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है, जिसमें सभी लोग आए थे.

राधिका होटल दुमका-रामपुरहाट मुख्य मार्ग NH 114A पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अवस्थित है. थाने में किए गए एफआईआर में होटल मालिक ने पांच लाख की रंगदारी मांगने और जान से मारने के प्रयास में गोली चलाने की बात कही थी.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)
एसपी ने दी जानकारी

गुरुवार को पुलिस सभागार में एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि राधिका होटल के संचालक और आरोपियों के बीच पहले से कुछ विवाद चल रहा था. 30 नवंबर की रात सभी आरोपियों ने होटल के बाहर छह राउंड फायरिंग की थी. हालांकि गोलियां शटर और शीशे के गेट पर लगी जिससे कोई हताहत नहीं हुआ था. फायरिंग को लेकर होटल संचालक के बयान पर 8 नामजद और एक दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

दोषियों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ विजय कुमार महतो के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था. इधर घटना को अंज़ाम देने के बाद सभी फरार हो गए थे. पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी. सीसीटीवी फुटेज हाथ में आने के बाद पुलिस ने जामा और बिहार के भागलपुर से इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

एसपी ने बताया कि अभी तक गोलीबारी में प्रयुक्त प्रयुक्त पिस्तौल बरामद नहीं हुआ है. इन्होंने बताया कि घटना में शामिल एक साथी पिस्टल लेकर भाग गया है. सभी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

गिरफ्तार किशोर यादव हत्या केस का नामजद आरोपी

एसपी ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किशोर यादव वर्ष 2016 में जिला परिषद सदस्य भगवत रावत की हत्या में शामिल था. नगर थाना की पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की थी और अभी वह जमानत पर है. इसके अलावा बाकी अन्य आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

दुमका में होटल के बाहर फायरिंग, एसपी ने कहा- जल्द होगी गिरफ्तारी

TAGGED:

DUMKA POLICE
HOTEL FIRING CASE
दुमका पुलिस
दुमका होटल फायरिंग मामला
DUMKA POLICE ARRESTED 5 ACCUSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.