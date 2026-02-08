नगर निकाय चुनाव: कचरे के दुर्गंध और धुएं से परेशान दुमकावासी, शहर के बीचों बीच होती है कचरे की डंपिंग, नहीं हो रही कोई सुनवाई
दुमका नगर परिषद को लोग बक्शी बांध के कचरे के पहाड़ से परेशान हैं. दुर्गंध और जहरीले धुएं के बीच रहने को मजबूर हैं.
Published : February 8, 2026 at 5:59 PM IST
दुमका : पूरे झारखंड की तरह दुमका में भी नगर परिषद के चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है, पर इस शोर में बक्शी बांध और आसपास के इलाके में रहने वाले वैसे हजारों लोगों की आवाज भी सामने आ रही है जो अपनी समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं. उनके लिए सबसे बड़ी समस्या कचरे के पहाड़ और उससे निकलने वाली जहरीली धुआं है. वे सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें इस कचरे के पहाड़ से कब मुक्ति मिलेगी?
लोगों का कहना है कि वे और उनके परिवार के लोग गंभीर बीमारी के शिकार हो रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए कौन सामने आएगा?. स्थानीय लोगों के सवालों के बावजूद अब तक कोई भी प्रत्याशी चाहे वह अध्यक्ष पद का हो या फिर पार्षद पद का, शहर के कचरा प्रबंधन को अपना मुद्दा नहीं बना पाया है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें 100 साल पहले जाना होगा. वर्ष 1920 के आसपास जब दुमका शहर काफी छोटा था. यहां बक्शी बांध इलाके में कचरा डंपिंग ग्राउंड बनाया गया. वक्त बीतता गया, धीरे-धीरे शहरी क्षेत्र का विस्तार होता गया और आबादी बढ़ती गई. वर्ष 1990-2000 के आसपास बक्शी बांध और उसके आसपास के सभी इलाकों में छोटे-बड़े सैकड़ों मकान बन गए, जिसमें हजारों लोग बस गए.
इधर, नगर परिषद के द्वारा कचरा का डंप करना जारी था. बक्शी बांध में कचरे का एक बड़ा पहाड़ बनने लगा था. 2010 के बाद घनी आबादी बस गई तो आसपास के लोगों को इससे काफी परेशानी होने लगी. दुर्गन्ध और दूषित वातावरण में उनका जीना मुश्किल हो गया, श्वसन संबंधी बीमारियां होने लगीं. तब परेशान लोग एकजुट होने लगे और इसे हटाने के लिए आवाज उठाने लगे. लोग कभी इसके विरुद्ध आंदोलन करते तो कभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी बात रखने लगे.
सभी के द्वारा उन्हें यह आश्वासन मिला कि नगर परिषद यह कचरा कहीं और डंप करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं. इस पर नियंत्रण के लिए छोटे-मोटे कुछ प्रयास जरूर हुए पर वे नाकाफी साबित हुए हैं. हाल ही में विधानसभा की प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभापति विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह भी यहां आए थे. उन्होंने तत्काल इस पर पहल की बातें भी की थी, पर कुछ हुआ नहीं.
बरसात के दिनों में स्थिति नारकीय
बारिश के दिनों में तो इस इलाके की स्थिति नारकीय हो जाती है. कचरा सड़क पर बहने लगता है तो आवागमन दूभर हो जाता है. आए दिन और असामाजिक तत्वों के द्वारा इस कचरे के ढेर में आग लगा दी जाती है. जिससे जहरीला धुआं निकलता है और वह आसपास के पूरे इलाके के वायुमंडल में जहर घोल देता है. यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 165 फ्लैट का निर्माण कराया जा रहा है, ये फ्लैट्स भी इसी जगह पर स्थित हैं. मतलब जिन लोगों को ये फ्लैट मिल रहा है, वे लोग भी इस समस्या से ग्रसित होंगे.
नगर परिषद ने 12 करोड़ की लागत से ठाड़ी गांव में किया था जमीन अधिग्रहण
इस कचरे के ढेर को शहरी क्षेत्र से हटाकर दूर ले जाने के लिए 05 वर्ष पूर्व नगर परिषद ने 12 करोड़ की लागत से ठाड़ी गांव में जमीन अधिग्रहण किया था. अधिग्रहित उस डंपिंग ग्राउंड के चारों तरफ बाउंड्री वॉल भी कराया गया, पर आज तक एक ट्रैक्टर भी कचरा वहां फेंका नहीं गया. इसकी कोई ठोस वजह भी नगर परिषद के द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया. आज भी नगर परिषद का सारा कचरा बक्शी बांध में डंप हो रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं.
क्या कहती है जनता
स्थानीय जनता इस कचरा डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है. उनका कहना है कि नगर परिषद का चुनाव भले ही हो रहा है पर किसी भी प्रत्याशी के द्वारा इसे मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है. लोगों का कहना है कि कोई ठोस पहल अब तक नहीं हुई पर समय काफी बीत गया है, अब समाधान होना चाहिए.
पश्चिम सिंहभूम में कचरा प्लांट स्थापित को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, विद्यालय निर्माण की मांग पर उठे सवाल