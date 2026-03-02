ETV Bharat / state

दुमका में होली की धूम, रंगों-पिचकारियों से बढ़ी बाजार की रौनक, प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम

दुमका : झारखंड की उप राजधानी दुमका में रंगों के त्योहार होली की धूम है. पूरा बाजार रंग बिरंगी पिचकारियों, अबीर-गुलाल और मुखौटों से सज गया है. लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. इससे दुकानदारों को भी अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है. इधर, प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा किया है.

होली का उत्साह-उमंग

दुमका में होली को लेकर काफी उत्साह उमंग देखी जा रही है. इसका अच्छा असर बाजार पर पड़ा है. पूरा दुमका मार्केट रंग बिरंगी पिचकारियों, कलर्स और अबीर-गुलाल से सज गया है. तरह-तरह के मुखौटे भी बाजार के रौनक बढ़ा रहे हैं. होली की खरीदारी को लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि रंगों के इस त्योहार का हमें काफी इंतजार रहता है. इसमें हम अपने परिवार, दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ रंग अबीर खेलते हैं, तरह-तरह की मिठाइयां खाते हैं, गले मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं.

दुमका में होली की धूम (Etv Bharat)

इधर, होली के बाजार से स्थानीय दुकानदारों को लाभ मिल रहा है. लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, इससे दुकानदारों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है. दुकानदारों का कहना है कि हर्बल कलर्स की काफी डिमांड है. इस बार तरह-तरह की आकर्षक पिचकरियां आई है, जो बच्चों को काफी आकर्षित कर रही है.