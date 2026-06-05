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दुमका के होटलों में अग्निशमन व्यवस्था को लेकर निरीक्षण, कई खामियां हुईं उजागर, सुरक्षा व्यवस्था पर लगा प्रश्न चिन्ह

दुमका: नई दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए दुमका जिला प्रशासन ने होटलों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. जिला प्रशासन के मुताबिक, होटलों में अग्निशमन की व्यवस्था लचर है. एसडीओ के मुताबिक, आसानी से यह कह सकते हैं कि अगर किसी दिन आग लग गई तो इन होटलों में भी दिल्ली जैसी घटना हो सकती है.

निरीक्षण के दौरान दोनों होटलों में खामियां उस वक्त उजागर हुईं जब जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने दो होटलों की जांच की. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिल्ली के होटल अग्निकांड के बाद दुमका के होटल मालिकों ने इस हादसे से कोई सबक नहीं लिया है.

जानकारी देते एसडीओ कौशल कुमार (Etv Bharat)

औचक निरीक्षण में खामियां उजागर

दरअसल, दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दुमका जिला प्रशासन ने शहर के होटलों में अग्निशमन व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है. इसमें एसडीओ कौशल कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग की संयुक्त जांच में शहर के दो प्रमुख होटलों में आग से सुरक्षा संबंधी गंभीर खामियां उजागर हुईं हैं. नगर थाना के ठीक सामने अवस्थित होटल रॉयल मैजिस्टिक में फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायरी पाए गए जबकि स्मोक डिटेक्टर में भी खामियां पाई गई थी.