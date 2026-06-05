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दुमका के होटलों में अग्निशमन व्यवस्था को लेकर निरीक्षण, कई खामियां हुईं उजागर, सुरक्षा व्यवस्था पर लगा प्रश्न चिन्ह

दुमका जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को शहर के होटलों में अग्निशमन व्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण किया गया.

ADMINISTRATION RAIDED IN HOTELS
होचल चेकिंग के दौरान जिला प्रशासन की टीम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 5, 2026 at 3:39 PM IST

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दुमका: नई दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए दुमका जिला प्रशासन ने होटलों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. जिला प्रशासन के मुताबिक, होटलों में अग्निशमन की व्यवस्था लचर है. एसडीओ के मुताबिक, आसानी से यह कह सकते हैं कि अगर किसी दिन आग लग गई तो इन होटलों में भी दिल्ली जैसी घटना हो सकती है.

निरीक्षण के दौरान दोनों होटलों में खामियां उस वक्त उजागर हुईं जब जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने दो होटलों की जांच की. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिल्ली के होटल अग्निकांड के बाद दुमका के होटल मालिकों ने इस हादसे से कोई सबक नहीं लिया है.

जानकारी देते एसडीओ कौशल कुमार (Etv Bharat)

औचक निरीक्षण में खामियां उजागर

दरअसल, दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दुमका जिला प्रशासन ने शहर के होटलों में अग्निशमन व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है. इसमें एसडीओ कौशल कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग की संयुक्त जांच में शहर के दो प्रमुख होटलों में आग से सुरक्षा संबंधी गंभीर खामियां उजागर हुईं हैं. नगर थाना के ठीक सामने अवस्थित होटल रॉयल मैजिस्टिक में फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायरी पाए गए जबकि स्मोक डिटेक्टर में भी खामियां पाई गई थी.

दोनों होटलों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

वहीं होटल सूर्या में आग लगने की स्थिति में बचाव के लिए आवश्यक स्प्रिंकलर सिस्टम अपडेट नहीं था. जांच में फायर अलार्म, अग्निशमन विभाग की एनओसी और सुरक्षा संबंधी जरूरीे एडवाइजरी में भी कमियां नजर आई हैं. कुल मिलाकर दोनों होटलों में ठहरने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही थी. आग जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन और इंतजाम मौके पर नहीं दिखे, जिससे कभी लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी.

दोनों होटलों में फायर सेफ्टी के आवश्यक उपकरण और मानक सही नहीं पाए गए हैं. दोनों प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया जा रहा है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी: कौशल कुमार, एसडीओ

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