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दुमका उपायुक्त का पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश, कहा- किसी भी परिस्थिति में कालाबाजारी न हो

दुमका: जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रतिनिधियों और जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में पेट्रोल पंपों पर बढ़ती भीड़, उपभोक्ताओं द्वारा अतिरिक्त खरीदारी के साथ ईंधन आपूर्ति की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई.

इस दौरान तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि जिले में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है. उनका कहना है कि आमजन अफवाहों पर ध्यान न दें. उपायुक्त ने सभी को स्पष्ट रूप से कहा कि सामान्य दिनों की तरह आवश्यकता अनुसार ही ईंधन खरीदे, ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे.

किसी भी स्थिति में न हो कालाबाजारी

उपायुक्त ने पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में कालाबाजारी न हो तथा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर पेट्रोल-डीजल की बिक्री नहीं की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए.