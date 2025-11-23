ETV Bharat / state

'दीदी की दुकान' ने कई महिलाओं की बदल दी किस्मत, आर्थिक रूप से हो रहीं मजबूत

दुमका में डीसी की पहल से कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं. वे अब दुकान की बागडोर संभाल रही हैं.

dumka-dc-abhijeet-sinha-yojana-didi-ki-dukan-made-over-4000-women-self-reliant
दीदी की दुकान योजना से महिला आत्मनिर्भर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 23, 2025 at 11:06 AM IST

|

Updated : November 23, 2025 at 11:52 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमका: कभी-कभी किसी एक व्यक्ति का प्रयास इतना सफल हो जाता है कि उससे समाज को एक नई दिशा मिल जाती है. सैकड़ों - हजारों लोगों का जीवन बेहतर हो जाता है. कुछ इसी तरह का प्रयास दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा के द्वारा 'दीदी की दुकान' के रूप में किया गया. उनके इस पहल की वजह से आज लगभग चार हजार से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुकी हैं.

ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

झारखंड की उपराजधानी दुमका के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका और घर के कार्यों तक सीमित नहीं है बल्कि अब वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं. दरअसल, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिजीत सिन्हा जो वर्तमान में दुमका के उपायुक्त हैं, उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक योजना धरातल पर उतारी, जिसका नाम दिया गया 'दीदी की दुकान'.

महिलाओं और दुमका डीसी से बातचीत करते संवाददाता (ETV BHARAT)

उनके प्रयास से झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जेएसएलपीएस के द्वारा लोन के रूप में तीस हजार से लेकर साठ हजार रुपये तक आर्थिक मदद की गई. इस रुपए से उन्होंने किराना दुकान, स्टेशनरी दुकान जैसी रोजमर्रा के सामानों की दुकान खुलवाई. देखते-देखते यह योजना सफल हो गई और आज दुमका में चार हज़ार से अधिक ऐसी दुकानें खुल चुकी हैं.

आज यह ग्रामीण महिलाएं जो घर के पुरुषों के ऊपर निर्भर हुआ करती थीं, वह अपने रोजगार के माध्यम से पूरा घर चला रही हैं. वह दस हजार से पच्चीस हजार रुपये महीने तक आसानी से कमा लेती हैं. इससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठा है. बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो रही हैं. समाज में उनका सम्मान बड़ा है. एक तरह से 'दीदी की दुकान' दुमका में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक आंदोलन का रूप ले लिया है.

Dumka DC Abhijeet Sinha yojana Didi Ki Dukan made over 4,000 women self-reliant
दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा (ETV BHARAT)

महिलाओं ने कहा- बदल गई हमारी जिंदगी

वैसे तो दुमका के सभी 10 प्रखंडों में दीदी की दुकान गांव-गांव में खुल चुके हैं. ईटीवी भारत की टीम कुसुमडीह गांव की फूलो देवी और कोदोगुहिया गांव की प्रियंका हेम्ब्रम के किराना दुकानों पर पहुंची, जहां चावल, दाल, आटा से लेकर कॉस्मेटिक्स और स्टेशनरी तक कई तरह के सामान उपलब्ध थे. दोनों दुकानों पर गांव के लोग अपनी-अपनी जरुरत के सामान खरीद रहे थे.

फूलो देवी और प्रियंका ने बताया कि दीदी की दुकान ने उनकी जिंदगी बदल दी. आज इस योजना के तहत जो पूंजी दी गई, उससे वह काफी अच्छा व्यवसाय कर रही हैं. अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है. फूलो देवी ने बताया कि दीदी की दुकान के बाद से वह अपने बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा पा रही है. परिवार समाज में उनका सम्मान बढ़ा है. यहां खास बात यह है कि दीदी की दुकान से सिर्फ इन महिला दुकानदारों को ही लाभ नहीं हो रहा है बल्कि गांव के लोगों को भी अपने ही गांव में जरूरत के लगभग सभी सामान मिल जा रहे हैं.

Dumka DC Abhijeet Sinha yojana Didi Ki Dukan made over 4,000 women self-reliant
दुकान संचालित करती महिला (ETV BHARAT)

जिले में चार हजार से अधिक दीदी की दुकान:- उपायुक्त

दीदी की दुकान को धरातल पर उतारने वाले दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि वर्तमान समय में 4000 से अधिक ऐसी दुकान खुल चुकी है, जिसका बागडोर घर की महिला के हाथों में हैं. उन्होंने बताया कि आज जब ऐसी महिलाएं आत्मनिर्भर दिखती हैं तो काफी खुशी महसूस होती है.

नीति आयोग ने डीसी को किया सम्मानित

दीदी की दुकान को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है. नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा आयोजित यूज केस चैलेंज में उत्कृष्ट नवाचार के रूप में इसे चयनित किया गया. पिछले महीने अक्टूबर में मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा को नीति आयोग की ओर से 'यूज केस चैलेंज अवार्ड' प्रदान किया गया था.

Dumka DC Abhijeet Sinha yojana Didi Ki Dukan made over 4,000 women self-reliant
दुमका डीसी को सम्मानित करते नीति आयोग (ETV BHARAT)

महिलाओं का हुआ आर्थिक सशक्तिकरण

दीदी की दुकान पहल के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोज़गार से जोड़ा गया है, जिससे न केवल उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में वह आगे बढ़ी है. साथ ही यह इस बात का प्रमाण है कि नई पहल और समर्पण के बल पर जनहित में बड़े कदम उठाए जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: झिमड़ी परियोजना को दो साल का विस्तार, आधुनिक खेती कर महिलाएं बन रही हैं लखपति दीदी, दुमका से रांची तक धमक

नक्सल इलाके से बाहर निकल कर ढाबा चला रही हैं प्रतिमा देवी! महिला सशक्तिकरण का बनी उदाहरण

‘प्रकाश कुंज’ स्पेशल बच्चों की उम्मीदों का पुंज, मन और जीवन हो रहा रोशन! शीला दीदी की मेहनत ला रही रंग

Last Updated : November 23, 2025 at 11:52 AM IST

TAGGED:

दीदी की दुकान
DUMKA
DIDI KI DUKAN
DUMKA DC
दुमका डीसी अभिजीत सिन्हा

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.