'दीदी की दुकान' ने कई महिलाओं की बदल दी किस्मत, आर्थिक रूप से हो रहीं मजबूत

दुमका: कभी-कभी किसी एक व्यक्ति का प्रयास इतना सफल हो जाता है कि उससे समाज को एक नई दिशा मिल जाती है. सैकड़ों - हजारों लोगों का जीवन बेहतर हो जाता है. कुछ इसी तरह का प्रयास दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा के द्वारा 'दीदी की दुकान' के रूप में किया गया. उनके इस पहल की वजह से आज लगभग चार हजार से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुकी हैं.

ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

झारखंड की उपराजधानी दुमका के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका और घर के कार्यों तक सीमित नहीं है बल्कि अब वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं. दरअसल, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिजीत सिन्हा जो वर्तमान में दुमका के उपायुक्त हैं, उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक योजना धरातल पर उतारी, जिसका नाम दिया गया 'दीदी की दुकान'.

महिलाओं और दुमका डीसी से बातचीत करते संवाददाता (ETV BHARAT)

उनके प्रयास से झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जेएसएलपीएस के द्वारा लोन के रूप में तीस हजार से लेकर साठ हजार रुपये तक आर्थिक मदद की गई. इस रुपए से उन्होंने किराना दुकान, स्टेशनरी दुकान जैसी रोजमर्रा के सामानों की दुकान खुलवाई. देखते-देखते यह योजना सफल हो गई और आज दुमका में चार हज़ार से अधिक ऐसी दुकानें खुल चुकी हैं.

आज यह ग्रामीण महिलाएं जो घर के पुरुषों के ऊपर निर्भर हुआ करती थीं, वह अपने रोजगार के माध्यम से पूरा घर चला रही हैं. वह दस हजार से पच्चीस हजार रुपये महीने तक आसानी से कमा लेती हैं. इससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठा है. बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो रही हैं. समाज में उनका सम्मान बड़ा है. एक तरह से 'दीदी की दुकान' दुमका में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक आंदोलन का रूप ले लिया है.

दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा (ETV BHARAT)

महिलाओं ने कहा- बदल गई हमारी जिंदगी

वैसे तो दुमका के सभी 10 प्रखंडों में दीदी की दुकान गांव-गांव में खुल चुके हैं. ईटीवी भारत की टीम कुसुमडीह गांव की फूलो देवी और कोदोगुहिया गांव की प्रियंका हेम्ब्रम के किराना दुकानों पर पहुंची, जहां चावल, दाल, आटा से लेकर कॉस्मेटिक्स और स्टेशनरी तक कई तरह के सामान उपलब्ध थे. दोनों दुकानों पर गांव के लोग अपनी-अपनी जरुरत के सामान खरीद रहे थे.