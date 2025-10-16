ETV Bharat / state

सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप से बरी हुईं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, बिहार चुनाव और घाटशिला उपचुनाव को लेकर कही यह बात

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बिहार चुनाव और घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

minister Deepika Pandey Singh
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 7:26 PM IST

दुमका: झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह को आज दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट के द्वारा सरकारी कामकाज में बाधा डालने के एक केस से बरी कर दिया गया. कोर्ट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने खुशी जताई.

2017 में गोड्डा के महागामा में हुआ था केस

दुमका की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक मामले में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह सहित सात नामजद आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का फैसला सुनाया. मामला करीब आठ साल पूर्व सड़क दुर्घटना का है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद मंत्री दीपिका पांडेय सड़क जाम हटाने गयी थीं. इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस दल के साथ धक्का-मुक्की एवं सरकारी कार्य में व्यावधान उत्पन्न करने का उनपर आरोप था.

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का बयान (ईटीवी भारत)

दुमका के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश मोहित चौधरी की अदालत में गोड्डा जिले के महगामा थाना कांड संख्या 72/2017 में गुरूवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. सरकार की ओर से लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रतीक झा और प्रशांत कुमार ने बहस में हिस्सा लिया. इस मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से 12 गवाह पेश किये गये. पर अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर सका. अदालत ने सभी गवाहों के बयान के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में इस मामले में दीपिका पांडेय सिंह सहित अन्य सभी सात नामजद आरोपियों को रिहा करने का फैसला सुनाया.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रतीक झा से मिली जानकारी के अनुसार, गोड्डा जिले के महगामा के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी उदय कुमार के लिखित आवेदन पर महगामा थाना में 24 जून 2017 को भादवि की धारा 147,149,353,332,427,283,504,506 और 120 बी के तहत उक्त नामजद आरोपियों के 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जिसमें महगामा थाना क्षेत्र के बसुआ चौंक पर हाइवा से टक्कर लग जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने को लेकर तिरपाल बिछा कर सडक जाम कर आवागमन अवरुद्ध करने तथा जाम हटाने गयी प्रशासन व पुलिस बल के साथ साजिश के तहत धक्का मुक्की करने तथा सरकारी काम में व्यावधान उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया था.

मंत्री ने किया दावा - बिहार चुनाव में महागठबंधन को जनता का आशीर्वाद

इधर, दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने यह दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जनता का आशीर्वाद महागठबंधन को मिलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा और जदयू के शासन से जनता त्रस्त हो चुकी है. अब तो इन्होंने बिहार में वोट चोरी का भयंकर प्रयास किया. इन बातों को जनता समझ चुकी है और वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है.

दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि बिहार में भाजपा-जदयू की सरकार विकास के लाख दावे करें पर सच्चाई तो यह है कि कोई काम नहीं हुआ. साथ ही उन्होंने महागठबंधन के घटक दलों में किसी तरह के विवाद होने की बात को खारिज किया. उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा हो या फिर प्रत्याशियों का चयन महागठबंधन में सभी एकजुट हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, जिस पर मुहर लगने जा रहा है और महागठबंधन की सरकार बननी तय है.

घाटशिला उपचुनाव में होगी बड़ी जीत

दीपिका पांडे सिंह ने झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उनकी जीत बड़ी मार्जिन से होने जा रही है.

