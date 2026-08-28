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बीमारी ऐसी कि कांच जैसी चटक जाती हैं हड्डियां; फिर भी मासूम का हौंसला बुलंद, सपना डॉक्टर बनने का

बीमारी ऐसी की कांच की तरह चटक जाती हैं हड्डियां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

जैसे ही पैर या हाथ पकड़कर कर उठाते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है. यह हड्डियों की बीमारी है. ग्रोथ नहीं हो रही है. यह पांच साल का है फिर भी छोटा सा ही है. सिर तो इसका ग्रोथ कर रहा है और इसका माइंड बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर बोलते है कि ठीक हो जाएगा लेकिन अभी वक्त लगेगा.

डॉक्टर बनने का है सपना: डुग्गू गौतम ने बताया कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं. बच्चों की फ्री में सेवा करेंगे. बच्चों के इलाज करने के पैसे नहीं लेंगे. डुग्गू की मां रेशु गौतम ने बताया कि 'ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा' टाईप 2 की बीमारी है. डुग्गू को यह बीमारी जन्म से ही है.

बाबा साहब के विषय में अच्छी जानकारी: डुग्गू ने बाबा साहब भीम राव आंबेडकर के विषय में बताते हुए कहा कि उनका नाम भीम राव आंबेडकर है. उनके पिता का नाम रामजी राव, माता का नाम भीमाबाई है. बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थीं. उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था. बाबा साहब भीम राव आंबेडकर ने संविधान लिखा था.

डुग्गू ने बताया कि आंख को आईज कहते हैं. नाक को नोज कहते हैं. आम को मैंगो, अमरूद को ग्वावा, अंगूर को ग्रेप्स, तरबूज को वाटरमेलन, खरबूजे को मस्कमेलन, अनान्नास को पाइनएप्पल, सेब को एप्पल कहते हैं.

डुग्गू ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश में रहता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है. भारत की राजधानी दिल्ली है और प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है.

डुग्गू को सामन्य ज्ञान की अच्छी जानकारी: डुग्गू को सामान्य ज्ञान की अच्छी समझ है. डुग्गू को बाबा साहब भीम राव आंबेडकर से लेकर देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विषय में भी अच्छी जानकारी है.

पिता का नाम आकाश गौतम और माता का नाम रेशु गौतम है. मेरी उम्र 5 साल है और मैं स्याना कस्बा जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में रहता हूं. डुग्गू ने बातचीत के दौरान सवालों के हैरान कर देने वाले जवाब दिए.

दिल्ली में चल रहा बच्चे का इलाज: ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बीमारी से जूझ रहे डुग्गू गौतम का इलाज दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में चल रहा है. शारीरिक तौर पर कमजोर डुग्गू ने बताया कि मेरे नाम डुग्गू गौतम है.

देश-दुनिया का जनरल नॉलेज उसकी जुबान पर रटा है. वह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है. ETV भारत की टीम ने पीड़ित बच्चे से मुलाकात की, उससे बात की. साथ हीं परिवार के हालातों को भी समझा. देखें बुलंदशहर से समसुद्दीन 'समर' की ग्राउंड रिपोर्ट.

डुग्गू जन्म से ही 'ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा' नाम की ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसमें उसकी हड्डियां कांच की तरह कमजोर हैं. रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या है. शारीरिक लाचारी और बेहद गरीब परिवार से आने के बावजूद बच्चे की 'कैचिंग पावर' कंप्यूटर जैसी है.

बुलंदशहर: 5 साल का एक ऐसा मासूम बच्चा, जिसे प्यार से गले लगाने या गोद में उठाने पर उसकी हड्डियां चटक जाती हैं. जब वह अपना मुंह खोलता है, तो बड़े-बड़े दिग्गजों को अद्भुत याददाश्त से हैरान कर देता है. यह कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर (स्याना) के रहने वाले 5 साल के डुग्गू गौतम की है.

परिवार के सामने आर्थिक संकट: डुग्गू के पिता ड्राइवर हैं और ऑटो चलाते हैं. कम आमदनी और बीमारी के खर्च की वजह से डुग्गू के परिवार के सामने आर्थिक समस्या है. कमाई का कोई और साधन नहीं है. पिता ऑटो चलाकर ही घर का खर्च और डुग्गू की बीमारी का खर्च उठाते हैं.

चूंकि पिता तो ऑटो चलाते हैं, इसलिए दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में मां ही लेकर जाती हैं. डुग्गू का एक इंजेक्शन तीन हजार रुपए का आता है. तीन महीने में एक बार वह इंजेक्शन लगता है. महंगा इंजेक्शन है. अस्पताल में नहीं मिलता. वह सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन इंजेक्शन हमें अपने पास से ही लगवाना पड़ता है.

डॉक्टर बाहर से मंगवाते हैं इंजेक्शन: डुग्गू की मां ने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि बहुत सारी ऐसी सरकारी संस्थाएं और अन्य संस्थाएं हैं, जहां इस तरह के बच्चों का इलाज होता है. एक व्यक्ति ने हमारे साथ संस्था के नाम पर फ्रॉड भी कर दिया था. हम से उसने 52 हजार रुपए ले लिए थे. हमारे साथ ठगी कर ली थी कि मैं डुग्गू का इलाज कराउंगा.

उसने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ले जाकर इलाज कराउंगा. कुछ दिनों बाद पता चला कि यह ठग है. हमने उसके नाम की रिपोर्ट कराई, उसके बाद उसने हमे पैसे वापस दिया. वह झूठा आदमी था, इसलिए हम फंसना नहीं चाहते.

अभी भी मेरे पास कॉल आती रहती है कि हम डुग्गू का इलाज कराएंगे. डुग्गू की मां का कहना है कि मेरा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन की हमारे डुग्गू का ऐसी जगह इलाज करा दें, जहां यह ठीक हो जाए. ताकि डुग्गू के सपने साकार हो जाएं.

सोशल मीडिया पर एक्टिव है डुग्गू: ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बीमारी से जूझ रहे डुग्गू सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं. डुग्गू ने यूट्यूब पर डुग्गू गौतम के नाम से अपना चैनल बनाया है, जिस पर करीब 22 हजार सब्सक्राइबर हैं. इस पर वह वीडियो बनाकर डालते रहते हैं. डुग्गू ने बताया कि उनके यूट्यूब चैनल पर करीब 22 हजार सब्सक्राइबर हैं. डुग्गू ने लोगों से अपील की है कि उनके चैनल को सपोर्ट करें.

ETV भारत चैनल को सब्सक्राइब किया: डुग्गू ने खुद ETV भारत चैनल को यूट्यूब पर सर्च किया और सस्क्राइब किया है. डुग्गू गौतम ने ETV भारत का धन्यवाद करते हुए कहा कि ETV का धन्यवाद, यह मुझसे मिलने आया और मेरी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया.

क्या कहते हैं डॉक्टर: डॉ. परवेज आलम ने बताया कि यह ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा' बीमारी को ब्रिटल बोन डिसीज भी बोलते हैं. इसका मतलब होता है बोन का आसानी से टूट जाना. यह कॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है, जो बच्चों को जन्मजात मिलता है.

इस बीमारी में बार-बार हड्डी का टूटना, हड्डियों का बहुत कमजोर हो जाना शामिल है. हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं. हड्डी आसानी से टूटने लगती है. कभी-कभी हाथ पैरों को सीधा करने पर भी हड्डी टूट जाती है.

इस बीमारी में बच्चों बाल भी झड़ने लगते हैं. दांत भी टूटने लगते हैं. इसका अभी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, हमे सावधानी बरतनी हैं. हम इसमें एक्स-रे और जांच करते हैं. इसमें बोन की डेंसिटी चेक करते हैं कि बोन कितनी कमजोर होती है.

इसका अभी कोई खास ट्रीटमेंट तो नहीं है. अगर कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो उसको वहीं पर रोकते हैं. प्लास्टर लगाकर कैसे भी करके, लेकिन विटामिन डी और कैल्सियम के ट्रीटमेंट पर हम बच्चे को रखते हैं.

वह बच्चा 5 साल का हो गया है और अभी भी बेड पर ही है. वह चल भी नहीं पा रहा है. इसका मतलब बच्चा बहुत ज्यादा सीवियर है. वैसे बच्चे का माइंड अच्छा चलता है. मैंने उसकी वीडियो देखी है. उसको काफी नॉलेज है और उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, लेकिन उसकी बोन फॉर्मेशन डिस्टर्ब है.

इस बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है. बच्चा रेग्युलर ही ट्रीटमेंट पर रहता है. बच्चे को केयर से रखना होता है. जैसे बच्चे की हड्डी टेढ़ी हो रही है, तो उसको जबरदस्ती सीधी नहीं करनी है. बच्चे को कैल्शियम, विटामिन-डी 3 का ट्रीटमेंट देते रहना है.

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