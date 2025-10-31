ETV Bharat / state

हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ हो रहा सक्रिय, इस दिन से बारिश और बर्फबारी के आसार

हिमाचल में मौसम करवट लेने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में बारिश-बर्फबारी के आसार है.

हिमाचल में बारिश के आसार
हिमाचल में बारिश के आसार
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 10:16 AM IST

शिमला: प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है. इसके चलते प्रदेश में तापमान नीचे गिर सकता है और ठंड बढ़ सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 3 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. ऐसे में प्रदेश की अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 नवंबर को कुछेक स्थानों हल्की बारिश और बर्फबारी संभावना है. इसी तरह से 5 नवंबर को प्रदेश के माध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछेक स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछेक स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. वहीं, मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है. मौसम में होने वाले इस बदलाव से प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है.

अक्टूबर में सामान्य से अधिक बारिश

प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद अक्टूबर महीने में भी प्रदेश में जमकर बारिश हुई. पोस्ट मानसून सीजन में 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रदेश में 68.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 174 फीसदी अधिक है. इस दौरान बिलासपुर में 92.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 613 फीसदी अधिक दर्ज की गई. चंबा जिला में 92.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. ये सामान्य से 170 फीसदी अधिक रही. हमीरपुर जिला में 67.6 मिलीमीटर बारिश हुई. ये सामान्य से 223 फीसदी अधिक दर्ज की गई. कांगड़ा जिला में 95.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 247 फीसदी अधिक है. किन्नौर जिला में भी अक्टूबर में 37.6 मिलीमीटर वर्ष हुई. ये बारिश सामान्य से 66 फीसदी अधिक रिकॉर्ड की गई. कुल्लू जिला में 82.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गईं, जो सामान्य से 232 फीसदी अधिक है. लाहौल स्पीति में भी 46.9 मिलीमीटर बारिश हुई. ये सामान्य से 96 फीसदी अधिक रही. मंडी जिला में 69.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 251 फ़ीसदी अधिक है. शिमला जिला में 59.5 मिलीमीटर बारिश हुई. ये बारिश सामान्य से 133 फीसदी अधिक दर्ज की गई. सिरमौर जिला में 96.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 238 फीसदी अधिक रहा. सोलन जिला में 93.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 342 फीसदी अधिक है. वहीं, ऊना जिला में भी अक्टूबर महीने में 61.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 244 फीसदी अधिक है.

अक्तूबर में सामान्य से अधिक बारिश
अक्तूबर में सामान्य से अधिक बारिश

जमीन में पर्याप्त नमी

मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश होने के बाद अब पोस्ट मानसून सीजन में भी 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक सामान्य से अधिक बारिश हुई है. ऐसे में बारिश का क्रम जारी रहने से जमीन में पर्याप्त नमी है. वहीं नदी नालों में भी पानी का स्तर बढ़ा है, जिससे लोगों को प्रदेश में आने वाले समय में पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसी तरह से जमीन में नमी होने से किसान भी इस बार समय पर रबी सीजन में गेहूं, जौ, सरसों आदि की बिजाई कर सकते हैं. वहीं, पिछली साल मानसून सामान्य से कम बरसने और पोस्ट मानसून सीजन में मौसम ड्राई रहने से किसान समय पर रबी सीजन में फसलों की बिजाई नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार मौसम किसानों पर मेहरबान है.

ये भी पढ़ें: ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट: क्लाइमेट चेंज से तप रहे पहाड़, ढाई दशक में 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा तापमान, पिघलेंगे ग्लेशियर

