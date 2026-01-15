ETV Bharat / state

हिमाचल में बिगड़ेगा मौसम, इन दो दिनों में जमकर बरसेंगे बादल, अच्छी बारिश-बर्फबारी की उम्मीद

शिमला: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है और राज्य के अधिकांश इलाकों में दिन के समय धूप खिली हुई है. हालांकि, शीतलहर चलने के कारण सुबह और शाम के समय ठंड में काफी इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना में शीतलहर का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है. इन इलाकों में सुबह शाम के समय धुंध भी देखी जा रही है. वहीं, किसान बागवान लंबे समय से बारिश बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं. प्रदेश में पिछले करीब तीन महीनों से पर्याप्त बारिश-बर्फबारी न होने के चलते सूखे जैसे हालात बने हुए हैं. बारिश न होने के कारण कई इलाकों में किसान गेहूं की बुवाई नहीं कर पाए हैं. वहीं, बर्फबारी न होने के कारण फलदार पौधों के लिए चिलिंग आवर्स भी पूरे नहीं हो पाए हैं. दूसरी तरफ सूखे के कारण बागवान बगीचों में फलदार पौधों की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं.

पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

मौसम विभाग के मुताबिक दोबारा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इससे ड्राई स्पेल के टूटने के आसार हैं. 16 से 20 जनवरी के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 16 जनवरी से 18 जनवरी तक मध्यम और ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर में बर्फबारी और बारिश हो सकती है, लेकिन बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन, शिमला जैसे क्षेत्रों में मौसम इस दौरान शुष्क बना रह सकता है. 19 और 20 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा मजबूत होगा. इस दौरान पूरे प्रदेश में बारिश-बर्फबारी की संभावना है.

मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि '16 जनवरी से प्रदेश में मौसम करवट बदलेगा. इस दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि निचले क्षेत्र में भी मौसम खराब होगा, लेकिन कुछ एक क्षेत्र में ही बारिश और बर्फबारी होने की आशंका है. प्रदेश में 20 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा प्रभावी नही है. कुछ क्षेत्रो में ही इसका असर रहेगा. आगामी दो दिन शीतलहर को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है और कोहरे को लेकर भी अलर्ट रहेगा.'