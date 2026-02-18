ETV Bharat / state

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट

राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में मंगलवार रात बारिश हुई, जबकि बीकानेर और नागौर के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई.

Hail fell in Bikaner on Tuesday night
बीकानेर में मंगलवार रात गिरे ओले (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 9:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. मौसम विभाग ने बुधवार के लिए राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का येलो तथा ऑरेंज अलर्ट जारी किया. सिस्टम का सबसे अधिक असर बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग सहित शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30–40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

राजधानी जयपुर में मंगलवार देर रात से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक-रुक कर जारी रहा. तेज हवा और बिजली चमकने के साथ हुई बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई. ग्रामीण क्षेत्रों में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ दिखाई दे रहा है. जयपुर के रेनवाल क्षेत्र में रात से रिमझिम बारिश और बादलों की गर्जना के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ.

Dense clouds cover Jaipur
जयपुर में छाए घने बादल (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:Weather Forecast : एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ, बारिश-ओलावृष्टि से बदलेगा मौसम का मिजाज

बीकानेर और नागौर में गिरे ओले: मंगलवार देर रात कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि बीकानेर और नागौर के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई. अलवर जिले के टपूकड़ा और कोटकासिम में बूंदाबांदी से मौसम ठंडा हो गया. बूंदी जिले में शहरी और ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ बिजली कड़कने से लोगों में सतर्कता बढ़ गई.

फायदे की बारिश: मौसम विभाग के अनुसार ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर, दौसा, चूरू, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, टोंक, अलवर और अजमेर शामिल हैं. यहां मेघगर्जन, बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा है. येलो अलर्ट वाले जिलों में श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ शामिल है, जहां हल्की बारिश और 20–30 किमी प्रति घंटा की हवाएं चलने की संभावना है. किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है. हालांकि ओलावृष्टि की आशंका से फसलों को नुकसान की चिंता भी बनी है.

पढ़ें:Rajasthan Weather Update : अगले 24 घंटे में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानिए क्या आएगा मौसम में बदलाव

20 तारीख से बढ़ेगा तापमान : मौसम विभाग के जयपुर केंद्र का कहना है कि सक्रिय सिस्टम के कारण अगले 24 घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की स्थिति बनी रह सकती है. मौसम में इस बदलाव से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. अगले 2–3 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और गिरने का अनुमान है. हालांकि 20 फरवरी के बाद मौसम के फिर से शुष्क होने के संकेत हैं. विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने और बिजली गिरने की आशंका के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

पढ़ें: राजस्थान में मौसम विभाग का आंधी-बारिश का अलर्ट, जानिए कब और कहां होगी बारिश

TAGGED:

RAJASTHAN WEATHER UPDATE
WESTERN DISTURBANCE IN RAJASTHAN
HAILSTORMS FELL IN BIKANER NAGAUR
RAIN AND STRONG WIND ALERT TODAY
WEATHER UPDATE IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.