वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आने वाले 4 दिन उत्तर संभाग में छाए रहेंगे बादल, कोहरे का दिखेगा असर
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री तक पहुंचा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 24, 2026 at 4:40 PM IST
रायपुर: रायपुर सहित दूसरे जिलों में दिसंबर के पहले सप्ताह से लगातार ठंडी हवाएं और ठंड का असर देखने को मिला. पिछले 5 दिनों के दौरान राजधानी सहित सभी जगह पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ा है. जिसकी वजह से अब गर्मी का एहसास भी होने लगा है. ठंड की बात करें तो सुबह और शाम के समय हल्की और गुलाबी ठंड महसूस की जा रही है. जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.
मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने कहा कि 26 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर देखने को मिलेगा. जिसके प्रभाव से उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों के बाद बादल छाए रहने के साथ ही कोहरा देखने को मिल सकता है. हवा की दिशा उत्तर पश्चिम से होकर पूर्व की ओर हो रही है. 26 जनवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर बनने की संभावना है. इसकी वजह से 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है.
अगले 48 घंटे के दौरान पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है. 48 घंटे के बाद कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य से कम और सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है: गायत्रीवाणी कांचीभोटला,मौसम वैज्ञानिक
सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान 8 से लेकर 10 डिग्री दर्ज
उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान 8 से लेकर 10 डिग्री तक दर्ज किया गया. मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 12 से लेकर 15 डिग्री दर्ज किया गया. दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में भी न्यूनतम तापमान 12 से लेकर 15 डिग्री दर्ज किया गया. जनवरी के आखिरी और फरवरी तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है.
लगातार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पिछले 3 सप्ताह तक प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिला था. पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने की वजह से न्यूनतम तापमान नार्मल रेंज में आ गया है. अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा.
शुक्रवार को प्रदेश के बड़े शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान
- रायपुर का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री.
- माना एयरपोर्ट का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री, न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री.
- बिलासपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री.
- पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री, न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री.
- अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री, न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री.
- जगदलपुर का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री, न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री.
- दुर्ग का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री, न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री.
- राजनादगांव का अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री दर्ज किया गया.