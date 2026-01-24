ETV Bharat / state

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आने वाले 4 दिन उत्तर संभाग में छाए रहेंगे बादल, कोहरे का दिखेगा असर

रायपुर: रायपुर सहित दूसरे जिलों में दिसंबर के पहले सप्ताह से लगातार ठंडी हवाएं और ठंड का असर देखने को मिला. पिछले 5 दिनों के दौरान राजधानी सहित सभी जगह पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ा है. जिसकी वजह से अब गर्मी का एहसास भी होने लगा है. ठंड की बात करें तो सुबह और शाम के समय हल्की और गुलाबी ठंड महसूस की जा रही है. जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.



मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने कहा कि 26 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर देखने को मिलेगा. जिसके प्रभाव से उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों के बाद बादल छाए रहने के साथ ही कोहरा देखने को मिल सकता है. हवा की दिशा उत्तर पश्चिम से होकर पूर्व की ओर हो रही है. 26 जनवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर बनने की संभावना है. इसकी वजह से 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है.