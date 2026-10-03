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वीकेंड पर पहाड़ों में भारी जाम, कालाढूंगी में पर्यटकों की फजीहत, जोशीमठ में रेंगते नजर आए वाहन

कालाढूंगी में पर्यटकों की फजीहत, जोशीमठ में रेंगते नजर आए वाहन ( PHOTO- ETV Bharat )

रामनगर: वीकेंड और लंबी छुट्टियों के कारण पहाड़ों और कैंची धाम की ओर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ते ही कालाढूंगी में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई है. नैनीताल की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ने से नया गांव कालाढूंगी से लेकर नैनीताल बाईपास तक करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया है. जाम में पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी फंस गए हैं. कई लोग एक घंटे से ज्यादा समय से जाम में फंसे हुए हैं और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

जाम में फंसे-फंसे उनके वाहनों का पेट्रोल और डीजल भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है. उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देर हो रही है. जाम के कारण बच्चों, बुजुर्गों और पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. -वाहन चालक-

नैनीताल जिले के कालाढूंगी में वीकेंड और लंबी छुट्टियों के चलते सड़कों पर वाहनों का भारी दबाव दिखाई दे रहा है. नया गांव से नैनीताल की ओर जाने वाले मार्ग तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. करीब दो किलोमीटर तक लगे इस जाम के कारण यातायात की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है. जाम में फंसे लोगों का कहना है कि वे पिछले एक घंटे से भी अधिक समय से सड़क पर खड़े हैं. लंबे समय तक वाहन एक ही जगह खड़े रहने के कारण लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है.

बताया जा रहा है कि लंबी छुट्टियों के कारण नैनीताल और कैंची धाम की ओर जाने वाले वाहनों की संख्या अचानक बढ़ गई. एकाएक बढ़े वाहनों के दबाव के कारण कालाढूंगी में जाम की स्थिति पैदा हुई. जाम में फंसे पर्यटकों ने बताया कि,

वे काफी देर से जाम में फंसे हुए हैं. एक घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा है. हालांकि जाम खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन भी मौके पर जुटा हुआ है. पुलिसकर्मी वाहनों को व्यवस्थित तरीके से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वाहनों की भारी संख्या के चलते यातायात सामान्य होने में समय लग रहा है.

-जाम में फंसे पर्यटक-

बदरीनाथ हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम: पितृपक्ष शुरू होते ही बदरीनाथ धाम की यात्रा ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए बदरीनाथ पहुंच रहे हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या का असर अब बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी दिखाई देने लगा है. जोशीमठ से मारवाड़ी बाईपास और हाथी पर्वत क्षेत्र तक वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं.

स्थिति यह है कि श्रद्धालुओं और राहगीरों को दो से तीन घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ रहा है. वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं. रात के समय सैकड़ों वाहनों की हेडलाइट से पूरा मार्ग रोशनी की लंबी कतार जैसा दिखाई दे रहा है.

पितरों के तर्पण के लिए उमड़ी भीड़: हिंदू परंपरा में पितृपक्ष को पितरों के प्रति श्रद्धा और तर्पण का महत्वपूर्ण समय माना जाता है. इस दौरान लोग अपने दिवंगत पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं. बदरीनाथ धाम स्थित ब्रह्मकपाल को पिंडदान और तर्पण के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल माना जाता है. यही वजह है कि पितृपक्ष के दौरान यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बढ़ जाता है.

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