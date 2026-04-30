देवघर नगर निगम में गहराया जल संकट, कई वार्ड बने ड्राई जोन, टैंकरों के सहारे सप्लाई
देवघर नगर निगम में जल संकट से कई वार्ड ड्राई जोन बन गए हैं. टैंकरों के सहारे लोग गुजारा कर रहे हैं.
Published : April 30, 2026 at 10:10 AM IST
देवघर: गर्मी का मौसम शुरू होते ही झारखंड के कई जिलों की तरह देवघर में भी पानी का संकट गहराने लगा है. खासकर नगर निगम क्षेत्र में हालात ऐसे हो गए हैं कि कई इलाके में लोगों को पेयजल के लिए जूझना पड़ रहा है. नगर निगम क्षेत्र में भूजल स्तर (ग्राउंड वाटर लेवल) तेजी से नीचे चला गया है. जिसके कारण चापाकल और नलों से पानी की आपूर्ति लगभग ठप हो गई है. स्थिति यह है कि शहर के करीब 12 वार्ड पूरी तरह ड्राई जोन में तब्दील हो चुके हैं, जबकि अन्य कई वार्डों में भी पानी की भारी किल्लत बनी हुई है.
जल आपूर्ति को लेकर नगर आयुक्त ने दी जानकारी
नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ नदियों का जलस्तर भी काफी घट जाता है. आम दिनों में नदियों से मोटर के जरिए पानी शहर तक लाया जाता है. लेकिन जलस्तर कम होने पर यह व्यवस्था भी प्रभावित हो जाती है. उन्होंने बताया कि पुनासी डैम से पानी छोड़कर नदियों का स्तर बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन यह पर्याप्त साबित नहीं हो रहा है.
निगम में लगभग 200 चापाकल खराब
निगम के आंकड़ों के मुताबिक क्षेत्र में करीब 1100 चापाकल हैं. जिनमें से लगभग 200 चापाकल खराब पड़े हैं. उन्हें दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है. वहीं, जिन इलाकों को एक्सट्रीम ड्राई जोन घोषित किया गया है, वहां टैंकरों के जरिए पेयजल आपूर्ति की जा रही है. फिलहाल निगम क्षेत्र में 76 टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है और हर वार्ड में कम से कम दो टैंकर लगाए गए हैं. इसके अलावा, गर्मी को देखते हुए बाबा मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की विशेष व्यवस्था की जा रही है.
विशेषज्ञों के अनुसार देवघर का भौगोलिक स्वरूप पहाड़ी होने के कारण यहां भूजल स्तर पहले से ही कमजोर है. कई इलाकों में हजार फीट गहराई तक भी पानी नहीं मिल पाता है. जिससे जल संकट और गंभीर हो जाता है. अब यह देखना अहम होगा कि खराब चापाकलों की मरम्मत और टैंकरों के जरिए हो रही आपूर्ति से इस साल देवघर के लोगों को जल संकट से कितनी राहत मिल पाती है.
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