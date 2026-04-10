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यूपी में बेमौसम बारिश की बाय-बाय, गर्मी से थोड़ी राहत, नुकसान में किसान; जानिए आज का मौसम

सबसे अधिक अधिकतम तापमान उरई जिले में 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम ड्राई रहेगा.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 11:03 AM IST

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Updated : April 10, 2026 at 11:19 AM IST

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लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहा, बीते दिनों हुई बारिश के असर से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आई है. जिसके कारण सुबह के समय मौसम में हल्की ठंडक है. वहीं दिन में आसमान साफ होने के कारण तेज धूप खिली, जिससे पिछले दिनों की तुलना में अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि हुई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होगी.

बे मौसम बारिश गर्मी से राहत तो किसानों के लिए आफत: उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने में हुई, बे मौसम बारिश के कारण जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लगातार हो रही बारिश और ओले गिरने के कारण किसानों के सैकड़ो बीघे फसल नष्ट हो गई. बिजली गिरने और आंधी तूफान के कारण 20 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई. कई जिलों में तो भारी बारिश के चलते खेतों में अब भी पानी भरा हुआ है.

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जानिए मैक्सिमम और मिनिमम टेंपरेचर (Photo Credit; ETV Bharat)

9 दिनों में सामान्य से 89% अधिक हुई बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 10.01 मिलीमीटर के सापेक्ष 19.8 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि समान से 89% अधिक है.

1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक अधिक बारिश वाले टॉप 15 जिले: बाराबंकी जिले में सबसे अधिक 44.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा बलरामपुर में 33.5, बांदा में 35.7, कानपुर नगर में 41, लखीमपुर खीरी में 35, लखनऊ में 36, श्रावस्ती में 35, बागपत में 31, बरेली में 31.7, बिजनौर में 38.8, मथुरा में 32, मेरठ में 29, मुरादाबाद में 27, मुजफ्फरनगर में 29 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.

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बारिश के कारण किसानों की फसल को नुकसान. (Photo Credit; ETV Bharat)

ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

उरई सबसे गर्म जिला: गुरुवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान उरई जिले में 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम ड्राई रहा. आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम ड्राई रहेगा, तेज धूप खिलेगी, अधिकतम न्यूनतम तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी.

ये भी पढ़ें: कहीं बारिश, तो कहीं गर्मी, अप्रैल में पल-पल बदलता मौसम, क्या है वजह? जानें एक्सपर्ट से

Last Updated : April 10, 2026 at 11:19 AM IST

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