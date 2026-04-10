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यूपी में बेमौसम बारिश की बाय-बाय, गर्मी से थोड़ी राहत, नुकसान में किसान; जानिए आज का मौसम

यूपी का मौसम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहा, बीते दिनों हुई बारिश के असर से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आई है. जिसके कारण सुबह के समय मौसम में हल्की ठंडक है. वहीं दिन में आसमान साफ होने के कारण तेज धूप खिली, जिससे पिछले दिनों की तुलना में अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि हुई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होगी. बे मौसम बारिश गर्मी से राहत तो किसानों के लिए आफत: उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने में हुई, बे मौसम बारिश के कारण जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लगातार हो रही बारिश और ओले गिरने के कारण किसानों के सैकड़ो बीघे फसल नष्ट हो गई. बिजली गिरने और आंधी तूफान के कारण 20 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई. कई जिलों में तो भारी बारिश के चलते खेतों में अब भी पानी भरा हुआ है. जानिए मैक्सिमम और मिनिमम टेंपरेचर (Photo Credit; ETV Bharat)