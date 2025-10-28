ETV Bharat / state

मसूरी में लग रहे जाम से लोग परेशान, वीकेंड पर पहाड़ों की रानी जाने का सपना टूटा

मसूरी: मसूरी-देहरादून मार्ग की जर्जर हालत से पर्यटन पर संकट मंडराने लगा है. वीकेंड पर रविवार को यहां लंबा जाम लग गया. जाम लगने से बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी नहीं पहुंच पाए. इससे होटलों की बुकिंग रद्द करनी पड़ी. पर्यटकों को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा. आर्थिक नुकसान होने पर होटल एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है.

पर्यटकों को जाम ने किया परेशान: आपदा के बाद अब तक मसूरी-देहरादून मार्ग और अन्य संपर्क सड़कों की मरम्मत कार्य में सुस्ती से पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ने लगा है. मसूरी-देहरादून मार्ग पर जगह-जगह चल रहे मरम्मत कार्य और गड्ढों से भरे रास्तों के कारण घंटों लंबा जाम लगा रहा. रविवार को स्थिति यह रही कि कई पर्यटक मसूरी पहुंच ही नहीं पाए, जबकि जो मसूरी से वापसी पर थे, वे अपने गंतव्य तक तय समय पर नहीं पहुंच सके.

मसूरी नहीं पहुंच पाए कई पर्यटक: मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि-