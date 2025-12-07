ETV Bharat / state

गाजियाबाद यार्ड में ट्रैफिक ब्लॉक के चलते कई ट्रेनें हुई कैंसिल और डायवर्ट, यात्री परेशान

ट्रेनों को रेगुलेट करने का असर उन यात्रियों पर पड़ा, जिन्होंने आगे की यात्रा के लिए फ्लाइट, बस या दूसरी ट्रेन कनेक्शन बुक किए थे

यात्रियों को झेलनी पड़ी कैंसिलेशन और डायवर्जन की मार
यात्रियों को झेलनी पड़ी कैंसिलेशन और डायवर्जन की मार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 7, 2025 at 7:30 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली डिवीजन के गाजियाबाद यार्ड में ट्रैफिक ब्लॉक के कारण बड़ी संख्या में यात्रियों को रविवार को परेशान होना पड़ा, क्योंकि कई ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट व रेगुलेट किया गया. इससे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, बुलंदशहर, पश्‍चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों की यात्रा योजनाएं अचानक बिगड़ गईं. दिल्ली जंक्शन से डांकोर, डांकोर से शकूरबस्ती, गाज़ियाबाद से टुंडला, टुंडला से गाज़ियाबाद, दिल्ली–मुरादाबाद और आनंद विहार टर्मिनल–पूर्णिया कोर्ट जैसी लोकल व लंबी दूरी की ट्रेनों के रद्द होने से ऑफिस जाने वाले रोजाना के यात्रियों और छुट्टियों में घर जाने के लिए निकले परिवारों की सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ीं हैं.

वहीं अलीगढ़–दिल्ली ईएमयू और गाज़ियाबाद, नोएडा–ग्रेटर नोएडा रूट के कम्यूटर ट्रेन रद्द होने से मेट्रो व बसों पर भी अतिरिक्त भीड़ भी बढ़ी है. यात्रियों को न केवल दूसरी ट्रेनें तलाशनी पड़ीं, बल्कि आखिरी समय पर महंगे बस या टैक्सी का सहारा लेना पड़ा. लंबी दूरी के यात्रियों के लिए भी स्थिति आसान नहीं रही, क्योंकि दौरोई–टनकपुर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा–सुबेदारगंज व अयोध्या कैंट–दिल्ली जंक्शन जैसी ट्रेनों का मार्ग बदला गया है. इन ट्रेनों के गाजियाबाद की जगह मेरठ सिटी, टपरी, लक्सर और अंबाला–सहारनपुर जैसे वैकल्पिक रूटों से गुज़रने के कारण कई स्टेशनों पर सामान्य ठहराव नहीं दिया गया, जिससे बीच के स्टेशनों पर चढ़ने–उतरने वाले यात्री खासे प्रभावित हुए हैं.

जिन स्टेशनों पर ठहराव हटाया गया, वहां के यात्रियों को या तो पहले के किसी लोकल विकल्प की तलाश करनी पड़ी या फिर अगली गाड़ी के इंतजार में समय गुजारना पड़ा. कुछ गाड़ियां पूर्ण रूप से रद्द या डायवर्ट न होकर देरी से चलाई जा रही हैं, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा. दिल्ली जंक्शन–टनकपुर शताब्दी, दिल्ली–कोटद्वार और बुलंदशहर–तिलक ब्रिज जैसी ट्रेनों को 15 से 35 मिनट तक रेगुलेट करने का असर उन यात्रियों पर पड़ा, जिन्होंने आगे की यात्रा के लिए फ्लाइट, बस या दूसरी ट्रेन के कनेक्शन बुक किए थे. देरी के कारण कई यात्रियों के कनेक्शन मिस होने का खतरा बढ़ गया और उन्हें अपनी बुकिंग रीशेड्यूल करनी पड़ी.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने की अपील: यात्रियों के असुविधा के बीच उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों से अपील की गई है कि वह यात्रा से पहले एनटीईएस ऐप या हेल्पलाइन 139 पर कॉल कर अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति अवश्य जांच लें. गाजियाबाद यार्ड में किए जा रहे काम नेटवर्क के दीर्घकालिक सुधार और सुरक्षित संचालन के लिए जरूरी हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो और आवश्यक जानकारी समय पर पहुंचाई जाए. कई यात्रियों ने भी माना कि अगर ऐसे ब्लॉक और रद्दीकरण की जानकारी एक–दो दिन पहले व्यापक रूप से दी जाए, तो वैकल्पिक प्रबंध करना उनके लिए आसान हो सकता है.

