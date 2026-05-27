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आंधी की वज़ह से कई ट्रेनें घंटों रास्ते में खड़ी रहीं, आज भी देरी से रवाना हुईं

आंधी की वज़ह से कई ट्रेनें घंटों रास्ते में खड़ी रहीं. ( ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सोमवार देर रात आई आंधी ने ट्रेनों की स्पीड पर अंकुश लगा दिया. आंधी के कारण लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस समय तीन दर्जन से ज्यादा ट्रेनें छह से आठ घंटे तक प्रभावित हुईं. इसका प्रभाव मुरादाबाद से लेकर अयोध्या तक पड़ा. मंगलवार को कई ट्रेनें देरी से लखनऊ आईं. सोमवार रात आंधी आने की वजह से अयोध्या, गोंडा, प्रयागराज, वाराणसी और मुरादाबाद सेक्शन पर 30 से ज्यादा पेड़ गिर गए. रेलकर्मियों को भेजकर मौके से पेड़ की डाल को हटाया गया. इससे ओएचई लाइन भी टूट गई. ओएचई टावर भेजकर लाइन को दुरुस्त करने में छह से सात घंटे लग गए. सबसे ज्यादा असर हरदोई-शाहजहांपुर के बीच संचालित होने वाली ट्रेनों पर पड़ा.

ट्रेन संख्या 14241 नौचंदी एक्सप्रेस लखनऊ से चार मिनट देरी से रवाना हुई. शाहजहांपुर तक 6:40 घंटे लेट हो गई. ट्रेन संख्या 12231 लखनऊ-चंडीगढ़ सुपरफास्ट सोमवार रात 10:25 बजे छूटी, हरदोई पहुंचने तक इसे 6:22 घंटे रोका गया. ट्रेन चंडीगढ़ आठ घंटे लेट पहुंची. इसके ठीक पीछे 12229 लखनऊ मेल रात 10 बजे रवाना हुई. ट्रेन हरदोई 2:20 घंटे की देरी से पहुंची. शाहजहांपुर पहुंचने तक यह ट्रेन 6:45 घंटे प्रभावित हो गई. सुबह 6:55 की जगह दोपहर 2:15 बजे नई दिल्ली पहुंची. ट्रेन संख्या 12429 एसी एक्सप्रेस रात 11:30 बजे छूटी. शाहजहांपुर छह घंटे लेट और नई दिल्ली सात घंटे देरी से पहुंची. फैमिली के साथ समर वैकेशन मनाने नैनीताल जा रहे यात्री 15043 लखनऊ जंक्शन-काठगोदाम एक्सप्रेस में ही फंसे रहे. यह ट्रेन सोमवार रात 11:25 बजे छूटी और बरेली पहुंचने तक छह घंटे लेट हो गई.