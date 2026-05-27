आंधी की वज़ह से कई ट्रेनें घंटों रास्ते में खड़ी रहीं, आज भी देरी से रवाना हुईं
उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि आंधी तूफान से पेड़ गिर गए थे, जिसके चलते ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 7:47 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सोमवार देर रात आई आंधी ने ट्रेनों की स्पीड पर अंकुश लगा दिया. आंधी के कारण लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस समय तीन दर्जन से ज्यादा ट्रेनें छह से आठ घंटे तक प्रभावित हुईं. इसका प्रभाव मुरादाबाद से लेकर अयोध्या तक पड़ा. मंगलवार को कई ट्रेनें देरी से लखनऊ आईं.
सोमवार रात आंधी आने की वजह से अयोध्या, गोंडा, प्रयागराज, वाराणसी और मुरादाबाद सेक्शन पर 30 से ज्यादा पेड़ गिर गए. रेलकर्मियों को भेजकर मौके से पेड़ की डाल को हटाया गया. इससे ओएचई लाइन भी टूट गई.
ओएचई टावर भेजकर लाइन को दुरुस्त करने में छह से सात घंटे लग गए. सबसे ज्यादा असर हरदोई-शाहजहांपुर के बीच संचालित होने वाली ट्रेनों पर पड़ा.
ट्रेन संख्या 14241 नौचंदी एक्सप्रेस लखनऊ से चार मिनट देरी से रवाना हुई.
शाहजहांपुर तक 6:40 घंटे लेट हो गई. ट्रेन संख्या 12231 लखनऊ-चंडीगढ़ सुपरफास्ट सोमवार रात 10:25 बजे छूटी, हरदोई पहुंचने तक इसे 6:22 घंटे रोका गया.
ट्रेन चंडीगढ़ आठ घंटे लेट पहुंची. इसके ठीक पीछे 12229 लखनऊ मेल रात 10 बजे रवाना हुई. ट्रेन हरदोई 2:20 घंटे की देरी से पहुंची. शाहजहांपुर पहुंचने तक यह ट्रेन 6:45 घंटे प्रभावित हो गई. सुबह 6:55 की जगह दोपहर 2:15 बजे नई दिल्ली पहुंची. ट्रेन संख्या 12429 एसी एक्सप्रेस रात 11:30 बजे छूटी.
शाहजहांपुर छह घंटे लेट और नई दिल्ली सात घंटे देरी से पहुंची. फैमिली के साथ समर वैकेशन मनाने नैनीताल जा रहे यात्री 15043 लखनऊ जंक्शन-काठगोदाम एक्सप्रेस में ही फंसे रहे. यह ट्रेन सोमवार रात 11:25 बजे छूटी और बरेली पहुंचने तक छह घंटे लेट हो गई.
ट्रेन संख्या 22545 देहरादून वंदे भारत को मंगलवार सुबह 5:15 बजे रवाना होना था, लेकिन यह ट्रेन 6:52 बजे छूटी. बरेली पहुंचने तक ट्रेन और लेट हुई. 12583 एसी डबल डेकर सुबह 4:55 बजे की जगह छह बजे लखनऊ जंक्शन से रवाना हुई.
ट्रेन को बीच रास्ते करीब 2:30 घंटे राेका गया. यह ट्रेन आनंद विहार 4:45 घंटे की देरी से पहुंची.
15011 लखनऊ -चंडीगढ़ एक्सप्रसे रात 11:55 बजे रवाना हुई, बरेली पहुचंने तक 5:30 घंटे लेट तक चंडीगढ़ नौ घंटे, 12557 सप्तक्रांति एक्सप्रेस लखनऊ से रात 11:52 बजे 17 मिनट की देरी से छूटी और मुरादाबाद पहुंचने तक 7:15 घंटे प्रभावित रही.
15909 अवध आसाम एक्सप्रेस मनकापुर 1:38 घंटा लेट रवाना हुई और 3:45 घंटे की देरी से लखनऊ पहुंची. गोरखपुर-प्रयागराज वंदे भारत अयोध्या से लखनऊ के बीच दो घंटे, 14235 वाराणसी बरेली एक्सप्रेस मल्हौर से लखनऊ के बीच दो घंटे खड़ी रही.
सोमवार रात 13019 बाघ एक्सप्रेस लखनऊ से हरदोई के बीच 5:40 घंटे खड़ी रही. 12230 लखनऊ मेल मंगलवार को दो घंटे, 12430 एसी एक्सप्रेस डेढ़ घंटे और 13010 दून एक्सप्रेस पांच घंटे लेट होकर लखनऊ पहुंचीं.
उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि आंधी तूफान के चलते रास्ते में कई पेड़ गिर गए थे जिसके चलते ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा था. हालांकि रेलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जितना जल्द हो सका उतने समय में ट्रैक पर से पेड़ की डाल को हटाया और वापस ट्रेनों का संचालन बहाल कराया.