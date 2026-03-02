ETV Bharat / state

अजमेर में चंद्रग्रहण: कल सुबह 6:30 से रात 8:30 तक बंद रहेंगे विश्व के इकलौते ब्रह्मा मंदिर के कपाट

अजमेर: भारत में 3 मार्च को चंद्रग्रहण पर मंदिरों के कपाट भी सूतक से लेकर ग्रहण खत्म होने तक बंद रहेंगे. तीर्थ नगरी पुष्कर में विश्व के इकलौते जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर के कपाट भी मंगलवार सुबह 6:30 से रात 8:20 बजे तक बंद रहेंगे. ऐसे में तीर्थयात्रियों को ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के लिए 14 घंटे इंतजार करना होगा. समिति और पुजारी की ओर से मंदिर के बाहर कपाट बंद रहने की सूचना चस्पा दी गई है.

जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के पुजारी पंडित वैभव वशिष्ठ ने बताया कि चंद्रग्रहण भारत में द्रश्यमान रहेगा. ब्रह्मा मंदिर के 3 मार्च को सुबह 6:20 से रात 8:30 बजे तक कपाट बंद रहेंगे. चंद्रग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है. तीर्थ यात्री ग्रहण के बाद स्नान कर भगवान के दर्शन के लिए आते हैं. पुजारी ने बताया कि सबसे पहले सूतक से पहले 5:30 बजे मंगला आरती होगी. ग्रहण के बाद मंदिर में शुद्धिकरण करने बाद रात 9 बजे शयन आरती होगी. मंदिर के शुद्धिकरण के लिए शुद्ध जल से प्रांगण को धोया जाएगा. पंचामृत से जगत किताब ब्रह्मा की प्रतिमा का अभिषेक होगा. इसके बाद शृंगार के बाद रात 9 बजे शयन आरती की जाएगी.

पढ़ें:बाड़मेर में चंद्रग्रहण का असर नहीं, होलिका दहन आज और धुलंडी कल, जानिए शुभ मुहूर्त