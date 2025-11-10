ETV Bharat / state

अगले 45 दिन दिल्ली की इस सड़क पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, लग सकता है घंटों का जाम-समझिए पूरा रूट

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जल बोर्ड की टीम द्वारा आनंद पर्वत क्षेत्र में नए रोहतक रोड पर ड्रेनेज लाइन की देखरेख व अपग्रेडेशन कार्य किया जा रहा है. इस दौरान सड़क की दो लेन (दोनों दिशा में) बंद रहेंगी, जिससे इस हिस्से में यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है. ऐसे में कार्य स्थल के आसपास वाहनों की गति धीमी रहेगी. इसके साथ ही जाम की स्थिति भी बन सकती है.

नई दिल्लीः दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल निकासी (ड्रेनेज) की मरम्मत व नवीनीकरण कार्य के चलते राजधानी के व्यस्ततम मार्गों में से एक नए रोहतक रोड पर अगले 45 दिनों तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. यह काम कनाल टी-प्वाइंट से लेकर जाखीरा फ्लाईओवर तक, पंजाबी बाग की दिशा में किया जा रहा है. यह कार्य 9 नवंबर शुरू हुआ जो लगातार 45 दिन तक चलेगा.

ट्रैफिक पुलिस की अपील

राहगीरों व वाहन चालकों से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अनुरोध किया गया है कि वे इस मार्ग से यात्रा करने से पहले अपना रूट पहले से तय करें, जिससे उन्हें असुविधा न हो. जो लोग नई रोहतक रोड का इस्तेमाल कर पंजाबी बाग या पश्चिमी दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है, जिससे वह परेशानी से बच सकें और प्रभावित इलाके में जाम की समस्या न पैदा हो.

इन वैकल्पिक मार्गों का करें प्रयोग

यात्री कनाल टी-प्वाइंट से दाहिने मुड़कर सराय रोहिल्ला की दिशा में जाएं. वहां से वीर बंदा बैरागी मार्ग होते हुए इंदरलोक के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं. ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि इस दौरान आसपास के इलाकों आनंद पर्वत, जाखीरा, सराय रोहिल्ला, इंदरलोक और पंजाबी बाग में वाहनों की आवाजाही अधिक रहेगी. ऐसे में लोगों से अनुरोध है कि वे अनावश्यक रूप से इस मार्ग का प्रयोग करने से बचें और दिशा-निर्देशों का पालन करें.

रीयल टाइम मॉनिटरिंग भी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा है कि इस दौरान जगह-जगह पर अस्थायी ट्रैफिक संकेतक व बैरिकेड लगाए गए हैं, जिससे यातायात को सही दिशा में मोड़ा जा सके. इसके साथ ही कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है. नई रोहतक रोड (कनाल टी-प्वाइंट से जाखीरा फ्लाईओवर) पर 9 नवंबर से शुरू हुआ जल बोर्ड का कार्य 45 दिन तक चलेगा. नागरिकों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक मार्ग अपनाएं, अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें व यातायात नियमों का पालन करें, जिससे जाम और असुविधा से बचा जा सके.

