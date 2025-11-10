अगले 45 दिन दिल्ली की इस सड़क पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, लग सकता है घंटों का जाम-समझिए पूरा रूट
ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में कहा गया है कि हर दिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक इस रूट पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा
Published : November 10, 2025 at 5:15 PM IST
नई दिल्लीः दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल निकासी (ड्रेनेज) की मरम्मत व नवीनीकरण कार्य के चलते राजधानी के व्यस्ततम मार्गों में से एक नए रोहतक रोड पर अगले 45 दिनों तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. यह काम कनाल टी-प्वाइंट से लेकर जाखीरा फ्लाईओवर तक, पंजाबी बाग की दिशा में किया जा रहा है. यह कार्य 9 नवंबर शुरू हुआ जो लगातार 45 दिन तक चलेगा.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक इस मार्ग पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा.
TRAFFIC ADVISORY— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) November 9, 2025
In view of the Delhi Jal Board drainage maintenance & upgradation work at New Rohtak Road (from Kamal T-Point to Zakhira Flyover towards Punjabi Bagh), traffic movement will remain affected for 45 days starting 09.11.2025, between 11:00 AM to 9:00 PM.
📍… pic.twitter.com/TUVDIKX8tn
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जल बोर्ड की टीम द्वारा आनंद पर्वत क्षेत्र में नए रोहतक रोड पर ड्रेनेज लाइन की देखरेख व अपग्रेडेशन कार्य किया जा रहा है. इस दौरान सड़क की दो लेन (दोनों दिशा में) बंद रहेंगी, जिससे इस हिस्से में यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है. ऐसे में कार्य स्थल के आसपास वाहनों की गति धीमी रहेगी. इसके साथ ही जाम की स्थिति भी बन सकती है.
ट्रैफिक पुलिस की अपील
राहगीरों व वाहन चालकों से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अनुरोध किया गया है कि वे इस मार्ग से यात्रा करने से पहले अपना रूट पहले से तय करें, जिससे उन्हें असुविधा न हो. जो लोग नई रोहतक रोड का इस्तेमाल कर पंजाबी बाग या पश्चिमी दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है, जिससे वह परेशानी से बच सकें और प्रभावित इलाके में जाम की समस्या न पैदा हो.
इन वैकल्पिक मार्गों का करें प्रयोग
यात्री कनाल टी-प्वाइंट से दाहिने मुड़कर सराय रोहिल्ला की दिशा में जाएं. वहां से वीर बंदा बैरागी मार्ग होते हुए इंदरलोक के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं. ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि इस दौरान आसपास के इलाकों आनंद पर्वत, जाखीरा, सराय रोहिल्ला, इंदरलोक और पंजाबी बाग में वाहनों की आवाजाही अधिक रहेगी. ऐसे में लोगों से अनुरोध है कि वे अनावश्यक रूप से इस मार्ग का प्रयोग करने से बचें और दिशा-निर्देशों का पालन करें.
रीयल टाइम मॉनिटरिंग भी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा है कि इस दौरान जगह-जगह पर अस्थायी ट्रैफिक संकेतक व बैरिकेड लगाए गए हैं, जिससे यातायात को सही दिशा में मोड़ा जा सके. इसके साथ ही कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है. नई रोहतक रोड (कनाल टी-प्वाइंट से जाखीरा फ्लाईओवर) पर 9 नवंबर से शुरू हुआ जल बोर्ड का कार्य 45 दिन तक चलेगा. नागरिकों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक मार्ग अपनाएं, अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें व यातायात नियमों का पालन करें, जिससे जाम और असुविधा से बचा जा सके.
ये भी पढ़ें-दिल्ली में ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत में 1,27,469 चालानों का निपटारा, 1.41 करोड़ का जुर्माना वसूला
ये भी पढ़ें-दिल्ली एयरपोर्ट का ATC सिस्टम हुआ ठीक, IGI एयरपोर्ट ने दिया अपडेट