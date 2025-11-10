ETV Bharat / state

अगले 45 दिन दिल्ली की इस सड़क पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, लग सकता है घंटों का जाम-समझिए पूरा रूट

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में कहा गया है कि हर दिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक इस रूट पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा

TRAFFIC DIVERSION NEW ROHTAK ROAD
ट्रैफिक डायवर्जन (SOURCE: ANI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 10, 2025 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल निकासी (ड्रेनेज) की मरम्मत व नवीनीकरण कार्य के चलते राजधानी के व्यस्ततम मार्गों में से एक नए रोहतक रोड पर अगले 45 दिनों तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. यह काम कनाल टी-प्वाइंट से लेकर जाखीरा फ्लाईओवर तक, पंजाबी बाग की दिशा में किया जा रहा है. यह कार्य 9 नवंबर शुरू हुआ जो लगातार 45 दिन तक चलेगा.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक इस मार्ग पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जल बोर्ड की टीम द्वारा आनंद पर्वत क्षेत्र में नए रोहतक रोड पर ड्रेनेज लाइन की देखरेख व अपग्रेडेशन कार्य किया जा रहा है. इस दौरान सड़क की दो लेन (दोनों दिशा में) बंद रहेंगी, जिससे इस हिस्से में यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है. ऐसे में कार्य स्थल के आसपास वाहनों की गति धीमी रहेगी. इसके साथ ही जाम की स्थिति भी बन सकती है.

ट्रैफिक पुलिस की अपील
राहगीरों व वाहन चालकों से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अनुरोध किया गया है कि वे इस मार्ग से यात्रा करने से पहले अपना रूट पहले से तय करें, जिससे उन्हें असुविधा न हो. जो लोग नई रोहतक रोड का इस्तेमाल कर पंजाबी बाग या पश्चिमी दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है, जिससे वह परेशानी से बच सकें और प्रभावित इलाके में जाम की समस्या न पैदा हो.

इन वैकल्पिक मार्गों का करें प्रयोग
यात्री कनाल टी-प्वाइंट से दाहिने मुड़कर सराय रोहिल्ला की दिशा में जाएं. वहां से वीर बंदा बैरागी मार्ग होते हुए इंदरलोक के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं. ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि इस दौरान आसपास के इलाकों आनंद पर्वत, जाखीरा, सराय रोहिल्ला, इंदरलोक और पंजाबी बाग में वाहनों की आवाजाही अधिक रहेगी. ऐसे में लोगों से अनुरोध है कि वे अनावश्यक रूप से इस मार्ग का प्रयोग करने से बचें और दिशा-निर्देशों का पालन करें.

रीयल टाइम मॉनिटरिंग भी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा है कि इस दौरान जगह-जगह पर अस्थायी ट्रैफिक संकेतक व बैरिकेड लगाए गए हैं, जिससे यातायात को सही दिशा में मोड़ा जा सके. इसके साथ ही कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है. नई रोहतक रोड (कनाल टी-प्वाइंट से जाखीरा फ्लाईओवर) पर 9 नवंबर से शुरू हुआ जल बोर्ड का कार्य 45 दिन तक चलेगा. नागरिकों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक मार्ग अपनाएं, अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें व यातायात नियमों का पालन करें, जिससे जाम और असुविधा से बचा जा सके.

ये भी पढ़ें-दिल्ली में ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत में 1,27,469 चालानों का निपटारा, 1.41 करोड़ का जुर्माना वसूला

ये भी पढ़ें-दिल्ली एयरपोर्ट का ATC सिस्टम हुआ ठीक, IGI एयरपोर्ट ने दिया अपडेट

TAGGED:

NEW DELHI ROHTAK ROAD
TRAFFIC ADVISORY
DELHI JAL BOARD WORK
TRAFFIC DIVERSION NEW ROHTAK ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

गाजियाबाद जेल में बंदियों के लिए शिक्षा की अनूठी पहल, कर रहे हाईस्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई

जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025: 50 साल बाद वाराणसी के किसी स्टूडेंट ने फिर जीता अध्यक्ष पद का चुनाव, जानिए पूरी कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.