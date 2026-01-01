पश्चिमी विक्षोभ का असर: राजस्थान के कई जिलों में मावठ, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
साल के पहले दिन की शुरुआत राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और घने कोहरे के साथ हुई. कई जिलों में तापमान गिरा.
Published : January 1, 2026 at 1:32 PM IST
जयपुर: नए साल की पूर्व संध्या पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. राज्य के कई जिलों में मावठ की बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. बारिश और बूंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और सर्दी का असर और तेज हो गया है.
मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के पिलानी (झुंझुनू), देवगढ़ (राजसमंद), आमेट (राजसमंद), आसींद (भीलवाड़ा) में करीब 1 सेमी बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य कुछ स्थानों पर 1 सेमी से कम वर्षा हुई. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में डूंगरगढ़ (बीकानेर) में 3 सेमी, चूरू में 2 सेमी, मारवाड़ जंक्शन और देसूरी (पाली) तथा बाड़मेर में लगभग 1 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई.
VIDEO | Jaipur: IMD Director Radheshyam Sharma, giving a weather update, said that light rainfall has been reported in parts of Bikaner, Jodhpur, Jaipur and Ajmer. He added that there is a possibility of dense fog and a drop in temperatures, with indications of a cold wave… pic.twitter.com/s0v5K58G8a— Press Trust of India (@PTI_News) January 1, 2026
इसे भी पढ़ें- बहरोड में शीतलहर, पारा लुढ़कने से ठिठुरन बढ़ी, बाड़मेर में बारिश का दौर
कुछ हिस्सों में शीत लहर: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि हल्की से मध्यम बारिश बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में दर्ज की गई है. राधेश्याम शर्मा ने यह संभावना जताई है कि घने कोहरे के साथ कुछ हिस्सों में तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, इसके अलावा राज्य के कुछ हिस्सों में शीत लहर जारी रहेगी.
जयपुर में 2026 के आगाज में बारिश: राजधानी जयपुर में देर रात मौसम ने करवट ली. तेज हवा के साथ बादल छाए और सुबह हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. बूंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट आई और जनवरी के पहले ही दिन सर्दी का असर साफ नजर आया. 1 जनवरी की सुबह राजधानी में दोपहर 12:00 तक सूरज के दर्शन नहीं हुए, वहीं सुबह 5 बजे के बाद 9 बजे और फिर 11 बजे हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. राजधानी में बादल छाए रहने के कारण ठंडी हवाओं का प्रभाव नजर आया. मौसम विभाग ने 2 जनवरी से मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है.
राजस्थान मौसम अपडेट 1 जनवरी 2026 pic.twitter.com/Svq1o45adR— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) January 1, 2026
इसे भी पढ़ें- राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर, अगले दो दिन शीतलहर की चेतावनी
इन इलाकों में भी बारिश से बदला मौसम: फतेहपुर क्षेत्र में सर्दी का दौर जारी है. रात में हल्की बूंदाबांदी के बाद सुबह घना कोहरा छाया रहा. न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस था. यह जानकारी फतेहपुर अनुसंधान केंद्र की ओर से दी गई. सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में घने कोहरे की चादर में शहर और आसपास के इलाके लिपटे रहे. कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ और वाहन चालकों तथा राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
दौसा जिले के सिकराय क्षेत्र में भी सर्द ऋतु की पहली मावठ अलसुबह से रिमझिम रूप में बरसती रही. सवाई माधोपुर में नए साल की शुरुआत मावठ की बारिश के साथ हुई. अलसुबह से रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रही, जिससे सर्दी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मावठ की बारिश से रबी की फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है और किसानों के चेहरे खिले नजर आए. वहीं, करौली और हिंडौन क्षेत्र में भी सुबह करीब आधे घंटे तक मावठ का दौर चला, जिससे तापमान गिर गया और कड़ाके की सर्दी का असर बढ़ गया.
इसे भी पढ़ें- राजस्थान में सर्दी का सितम जारी, कई जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी @ 20 मीटर
मावठ से फसलों को फायदा: टोंक जिले के उनियारा उपखंड में वर्षा के साथ नववर्ष 2026 का आगमन हुआ. अलसुबह रिमझिम बारिश से किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली. सहायक कृषि अधिकारी भंवर लाल सैनी के अनुसार यह मावठ सरसों, चना, गेहूं, मसूर सहित अन्य फसलों के लिए लाभदायक साबित होगी. हालांकि बारिश और ठंड के कारण आमजन की दिनचर्या भी प्रभावित हुई और लोग देर तक घरों में गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आए.
वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले के लोहावट कस्बे में नए साल के पहले दिन घना कोहरा छाया रहा. जीरो विजिबिलिटी के चलते सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए. ओसियां क्षेत्र में भी 2026 के आगमन के साथ मावठ की शुरुआत हुई, जिससे किसानों के चेहरे खिले और फसलों को जीवनदान मिलने की उम्मीद जगी. जालोर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र में घने कोहरे के कारण वाहन रेंग-रेंग कर चलते दिखे. देर रात हुई बूंदाबांदी से सर्दी और बढ़ गई. पेड़-पौधों और फसलों की पत्तियों पर ओस की बूंदें जमी नजर आईं. वहीं, अजमेर में सुबह से रिमझिम बारिश होती रही, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
इसे भी पढ़ें- ठिठुरा राजस्थान : 24 दिसंबर से पारा गिरने से और बढ़ेगी सर्दी, घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट
कई जिलों में येलो अलर्ट जारी: मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का परिसंचरण हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है, जिसका प्रभाव करीब तीन दिन तक रहेगा.
इसके असर से बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या मावठ होने की संभावना है. 2 जनवरी से मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई गई है. साथ ही 1 से 3 जनवरी के बीच राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में घना से अतिघना कोहरा छा सकता है. शेखावाटी क्षेत्र में 3 और 4 जनवरी के दौरान शीतलहर चलने की भी संभावना है, इस दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.
इसे भी पढ़ें- घने कोहरे की चपेट में कई जिले, विजिबिलिटी हुई काफी कम, पारा लुढ़का