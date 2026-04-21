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जींद में राकेश टिकैत की पहल पर किसानों का धरना समाप्त, 14 दिनों से चल रहा था विरोध-प्रदर्शन, अब चंडीगढ़ में होगी महापंचायत

जींद में किसानों को संबोधित करते किसान नेता राकेश टिकैत ( Etv Bharat )