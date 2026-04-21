जींद में राकेश टिकैत की पहल पर किसानों का धरना समाप्त, 14 दिनों से चल रहा था विरोध-प्रदर्शन, अब चंडीगढ़ में होगी महापंचायत
भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जींद अनाज मंडी में चल रहे किसानों के धरने को समाप्त करा दिया है.
Published : April 21, 2026 at 9:01 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 9:12 PM IST
जींद: नई अनाज मंडी मार्केट कमेटी कार्यालय जींद में भारतीय किसान यूनियन का चल रहा अनिश्चितकालीन धरना 15वें दिन (मंगलवार) समाप्त कर दिया गया. धरना स्थल पर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे. उन्होंने किसानों को आंदोलन को अगले चरण में ले जाने का ऐलान किया और चंडीगढ़ में बड़ी महापंचायत करने की घोषणा की.
'आंदोलन को मजबूत करने के लिए चंडीगढ़ की ओर करें कूच': किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि "जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उसके बारे में किसानों को अवगत करवा दिया जाएगा." इसके बाद उन्होंने धरना स्थल पर बनी 10 सदस्यीय कमेटी के साथ बंद कमरे में लगभग आधे घंटे तक रणनीतिक मंथन किया. बैठक के बाद मंच से संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि "अब समय आ गया है कि "किसान अपने आंदोलन को और मजबूत करते हुए चंडीगढ़ की ओर कूच करें."
'चंडीगढ़ महापंचायत की औपचारिक घोषणा जल्द': उन्होंने स्पष्ट किया कि "महापंचायत की तिथि की औपचारिक घोषणा जल्द की जाएगी. जबकि संकेत देते हुए 27 मई को बड़ी बैठक का कोडवर्ड भी साझा किया. टिकैत ने किसानों को निर्देश दिए कि चंडीगढ़ कूच से पहले प्रदेश के सभी जिलों में बैठकें आयोजित कर रणनीति तैयार की जाए ताकि अधिक से अधिक किसान इस आंदोलन से जुड़ सकें."
'किसानों की मांगों को लेकर संवाद की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है': टिकैत ने कहा कि "यदि चंडीगढ़ जाते समय कहीं भी पुलिस किसानों को रोकती है तो किसान वहीं अपना डेरा डालकर धरना शुरू कर देंगे." उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि "किसानों की मांगों को लेकर संवाद की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है." उन्होंने बताया कि "मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा गया था लेकिन उचित समय और स्थान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई." इस अवसर पर भाकियू के जिलाध्यक्ष बिंद्र नंबरदार, महासचिव राजेंद्र पहलवान, रामराजी ढुल, सतेंद्र कोथ, गुरनाम, प्रकाश लोहान, जयबीर, जोगिंद्र नैनए अजमेर और सुरेश कोथ मौजूद रहे.