हिमाचल में नर्सरी से खेत तक नहीं पहुंचे लाखों पौधे, सेब समेत दूसरे फ्रूट प्लांट्स की रोपाई पर लगी ब्रेक

उद्यान विभाग सभी जिलों में जलवायु के हिसाब से पौधे उपलब्ध कराता है. विभाग ने इस बार भी फील्ड से प्राप्त हुई डिमांड के मुताबिक विभिन्न किस्मों के 6 लाख पौधे उपलब्ध हैं. इसमें सेब 2.70 लाख, सेब रूट स्टॉक 2.50 लाख, स्टोन फ्रूट 30 हजार, नाशपाती 40 हजार सहित अन्य किस्मों के 10 हजार पौधे उपलब्ध हैं. वहीं बागवानी विभाग ने पिछली सर्दियों भी बागवानों को विभिन्न किस्मों के 4.30 लाख से अधिक पौधे उपलब्ध कराए थे, उस दौरान दिसंबर महीने में ही बारिश और बर्फबारी होने से बागवानों से समय पर पौधे लगा दिए थे.

बागवानी विभाग के निदेशक विनय सिंह का कहना है कि 'अभी विभाग ने 50 हजार के करीब पौधे बेचे हैं. अभी 3 हजार से 8 हजार की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बागवानों के पास मार्च तक पौधे लगाने का समय है. वहीं अधिक ऊंचाई वाले किन्नौर और लाहौल स्पीति में अप्रैल तक भी सेब के पौधे लगाए जा सकते हैं.'

हिमाचल में उद्यान विभाग हर साल बागवानों को उच्च गुणवत्ता के लाखों पौधे उपलब्ध कराता है. इस साल भी विभाग के पास विभिन्न किस्मों के 6 लाख पौधे उपलब्ध हैं, लेकिन लंबे समय से प्रदेश भर में अच्छी बारिश और बर्फबारी न होने से जमीन से नमी गायब है. बागवान अभी तक पौधों को रोपने के लिए खेतों में गड्ढे तक नहीं कर पा रहे हैं. प्रदेश में 85 फीसदी कृषि और बागवानी योग्य भूमि बारिश पर निर्भर है. ऐसे में सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में बागवान पौधों की रोपाई कर पाए हैं. बिना सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रोपाई न होने के कारण बागवानी विभाग के पास से विभिन्न किस्मों के करीब 50 हजार पौधे ही बिक पाए हैं. वहीं, विभाग के पास अभी 5.50 लाख पौधों का स्टॉक उपलब्ध है, जिसे बेचने के लिए विभाग को अभी अच्छी बारिश और बर्फबारी का इंतजार है.

वहीं, बागवानी विभाग की तैयारियों पर भी सूखे ने ब्रेक लगा दिया है. विभाग के पास ही करीब 6 लाख नए पौधों का स्टॉक मौजूद है, जो रिकॉर्ड पर दर्ज तो हैं, लेकिन इसमें से खेतों तक करीब 50 हजार पहुंच पाए हैं. ऐसे में विभाग जहां मौसम के अनुकूल होने की आस लगाए बैठे हैं, वहीं किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं. हिमाचल में सर्दियों के मौसम में सेब सहित स्टोन फ्रूट के हर साल 20 लाख से अधिक पौधे लगाए जाते हैं, जिन्हें बागवान नौणी विश्विद्यालय सहित बागवानी विभाग और प्राइवेट नर्सरियों के माध्यम से खरीदते हैं. ऐसे में अगर हालात जल्द नहीं बदले तो ये पौधे भी समय पर रोपाई न होने के कारण किसानों, नर्सरी मालिकों और विभाग के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं.

शिमला: सूखे की मार ने इस बार बागवानी योजनाओं की रफ्तार पर गहरा असर डाल दिया है. नर्सरी में तैयार होकर खेतों तक पहुंचने वाले लाखों पौधे अभी कागज़ों तक ही सिमट कर रह गए हैं. बारिश न होने और खेतों में नमी की भारी कमी से किसान रोपाई से हाथ खींचने को मजबूर हैं. हालात ऐसे बन गए हैं कि जिन पौधों को इस मौसम में खेतों की हरियाली बनना था, वे नर्सरी में ही इंतज़ार कर रहे हैं.

बागवानी विभाग के पास उच्च गुणवत्ता के विभिन्न किस्मों के पौधे उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 8 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति पौधा है. विभाग के पास नॉन स्पर सेब की किस्म में सीडलिंग रूट स्टॉक पौधे की कीमत 140 रुपए है. इसी तरह से क्लोनल रूट स्टॉक की कीमत 180 रुपए प्रति पौधा तय की गई है. इसी तरह से सेब की बेहतर किस्मों में एप्पल स्पर टाइप और अन्य हाई कलर स्ट्रेन में सीडलिंग रूट स्टॉक पर पौधे की कीमत 140 रुपए और क्लोनल रूट स्टॉक पर पौधे की कीमत 180 रुपए तय की गई है. चेरी (क्लोनल रूट स्टॉक पर) की कीमत 150 रुपए, खुबानी 90 रुपए, अखरोट 180 रुपए, रूटस्टॉक पर अखरोट 700 रुपए, पेकान नट 150 रुपए, पर्सिमोन 150 रुपए, आड़ू/नेक्टेरिन 90 रुपए, नाशपाती सीडलिंग रूट स्टॉक पर 80 रुपए, क्लोनल रूट स्टॉक पर 120 रुपए, प्लम जंगली आड़ू/खुबानी या सीडलिंग रूट स्टॉक पर 80 रुपए, क्लोनल रूटस्टॉक पर 100 रुपए, बादाम 80 रुपए और रूट स्टॉक पर 150 रुपए, अनार (एयर लेयर्ड) 75 रुपए, ऑलिव 75 रुपए, कीवी प्लांट (ग्राफ्टेड) 150 रुपए तय की गई है. इसके अतिरिक्त विभाग के पास अन्य किस्मों के भी पौधे उपलब्ध हैं.

अभी पौधे न लगाएं बागवान

बागवानी विशेषज्ञ एसपी भारद्वाज का कहना है कि 'सूखे की वजह से पौधे लगाने का कोई फायदा नहीं है. अभी बागवान उद्यान विभाग या फिर विभाग की ओर से सत्यापित रजिस्टर्ड नर्सरी से पौधे खरीद कर छायादार और नमी वाली जगह पर गड्ढा करके दबा कर रख लें. अच्छी बारिश और बर्फबारी होने पर इन पौधों को लगाया जा सकता है. मौसम में लगातार आ रहे बदलाव के कारण बागवानों को ऊंचाई के हिसाब से पौधों का चयन करना चाहिए. बागवान अब हाई चिलिंग वैरायटी के पौधे न लें, इसकी जगह पर जिन पौधों को मध्यम चिलिंग आवर्स के जरूरत पड़ती है. ऐसी वैरायटी का चयन करें. इसमें 500 से 900 चिलिंग आवर्स वाली सेब की वैरायटी के पौधे लगाना उपयुक्त है.'

प्रदेश में कितने हेक्टेयर में बागवानी?

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी का योगदान करीब 6 हजार करोड़ का है. प्रदेश में बागवानी के तहत कुल 2,36,950 हेक्टेयर पड़ता है, जिसमें सेब का हिस्सा करीब 85 फीसदी है. प्रदेश में बागवानी का लगातार विस्तार हो रहा है. हिमाचल में 2023-24 में 1,16,240 हेक्टेयर क्षेत्र सेब के तहत आता है. इसी तरह से 27,373 हेक्टेयर स्टोन फ्रूट, ड्राई फ्रूट का उत्पादन 9,277 हेक्टेयर पर होता है, सिट्रस के तहत बागवानी का 26,432 हेक्टेयर एरिया कवर होता है. प्रदेश में वर्ष 1950-51 में 400 हेक्टेयर में सेब की पैदावार होती थी, ये क्षेत्र 2023-24 में अब बढ़कर में 1,16,240 हेक्टेयर तक फैल गया है. चिंता की बात ये है कि प्रदेश में बागवानी के तहत क्षेत्र तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन में इतनी अधिक बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है, जिसमें पिछले कई सालों से मौसम में हो रहा बदलाव एक मुख्य कारण है.

1,16,240 हेक्टेयर एरिया में सिर्फ सेब उत्पादन

हिमाचल की आर्थिकी में सेब का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है. प्रदेश में सेब कारोबार से अच्छी खासी आय होती है. वहीं, सेब की नई वैरायटी आने से प्रदेश निचले क्षेत्रों में भी किसान सेब उत्पादन करने लगे हैं, जिस कारण प्रदेश में सेब उत्पादन के अंतर्गत एरिया लगातार बढ़ रहा है. प्रदेश में वर्ष 2004-05 में सेब के अंतर्गत 86,202 हेक्टेयर भूमि थी. इस दौरान प्रदेश में 5,27,601 मीट्रिक टन सेब उत्पादन हुआ था. इसी तरह से वर्ष 2014-15 में प्रदेश में सेब तहत क्षेत्र बढ़ कर 1,09,553 हेक्टेयर तक पहुंच गया. इस दौरान प्रदेश में सेब की पैदावार 6,25,199 मीट्रिक टन रही थी. वर्ष 2025-26 में सेब का क्षेत्र बढ़कर 1,16,240 हेक्टेयर हो गया है. वहीं, प्रदेश में जारी सेब सीजन में अब तक 7,33,066 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन हो चुका है.

सेब उत्पादन मीट्रिक टन में

सेब उत्पादन के आंकड़े देखें तो इसमें हर साल उतार और चढ़ाव आता है. प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 7,77,126 मीट्रिक टन, 2016-17 में 4,68,131, 2017-18 में 4,46,574 , 2018-19 में 3,68,603, 2019-20 में 7,15,253, 2020-21 में 4,81,062, 2021-22 में 6,11,901, 2022-23 में 6,72,343, 2023-24 में 5,06,687, 2024-25 में 5,02,948 व वर्ष 2025-26 में 6,46,998 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है. इसमें अभी CA स्टोर का आंकड़ा शामिल नहीं है.

हिमाचल प्रदेश में किस साल कितना सेब उत्पादन

हिमाचल उद्यान विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में 2.74 करोड़ पेटियां देश सहित राज्य की विभिन्न मंडियों में भेजी गई है. इसमें सीए स्टोर का आंकड़ा शामिल नहीं है. वहीं, वर्ष 2024-25 में 2.51 करोड़ पेटी सेब उत्पादन हुआ था. इसी तरह से 2023-24 में प्रदेश में 2.11 करोड़ पेटियों की पैदावार हुई थी. इस दौरान सेब के बॉक्स का स्टैंडर्ड साइज 24 किलो का था. साल 2022-23 में हिमाचल में सेब उत्पादन 3.36 करोड़ पेटी रहा था, उस समय सेब के बॉक्स का स्टैंडर्ड साइज 20 किलो वजन का था. वहीं, वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 3.05 करोड़ पेटी सेब हुआ था. साल 2020-21 में भी सेब की पैदावार कम रही थी, इस दौरान प्रदेश में 2.40 करोड़ सेब पेटियों का उत्पादन रहा था. इसी तरह से 2019-20 में सेब उत्पादन 3.24 करोड़, साल 2018-19 में प्रदेश में सेब की पैदावार 1.65 करोड़ पेटी रही थी. साल 2017-18 में सेब उत्पादन 2.08 करोड़ पेटी रहा था. इसी तरह से साल 2016-17 प्रदेश में 2.40 करोड़ सेब की पेटियां हुई थी. वहीं, 2015-16 में सेब उत्पादन 3.88 करोड़ पेटी रहा था.

1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इतनी फीसदी कम बारिश

हिमाचल मानसून की विदाई के बाद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के पोस्ट मानसून ने हमेशा ही प्रदेशवासियों को बारिश के लिए तरसाया है. इस बार अक्टूबर में ही सामान्य से 173 फीसदी अधिक बारिश होने के बाद नवंबर और दिसंबर का महीना सूखा बीत गया. ऐसे में अक्टूबर में भारी बारिश होने के बाद भी इस बार पोस्ट मानसून सीजन में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 16 फीसदी कर रहा.

