केवल 10 दिन में पलटी लहसुन की बाजी, डिमांड व सप्लाई में अंतर से दोगुने हो गए भाव
कोटा मंडी में 10 दिन में लहसुन की डिमांड बढ़ गई. सप्लाई पूरी नहीं होने के चलते लगातार दाम बढ़ रहे हैं.
Published : December 21, 2025 at 8:31 AM IST
कोटा: साल की शुरू से लहसुन उत्पादक किसान परेशान रहे कि उन्हें बीते साल के मुताबिक भाव नहीं मिले. ऐसे में नो प्रॉफिट, नो लॉस जैसी स्थिति में किसानों ने अपना माल मंडी में बेचा था. कुछ किसान ऐसे थे, जिनकी लागत नहीं निकली और कुछ को ठीक-ठाक दाम मिल गए थे. अब 10 दिन में लहसुन की डिमांड अचानक बढ़ गई और सप्लाई पूरी नहीं होने के चलते लगातार दाम बढ़ रहे हैं.
भामाशाह कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी मनोज कुमार मीणा ने कहा कि 8 दिसंबर को लहसुन के मॉडल दाम 6500 रुपए प्रति क्विंटल थे. आवक 5000 रुपए क्विंटल के आसपास बनी थी, लेकिन 10 दिन बाद लहसुन के दाम में बढ़ोतरी हो गई. यह बढ़ोतरी धीरे-धीरे होते हुए लगभग दोगुनी हो गई. मंडी में शनिवार को मॉडल दाम 12000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास रहे. हालांकि मंडी में लहसुन की आवक गिरकर 4000 क्विंटल रह गई. मीणा का कहना है कि मॉडल दाम पर होते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा माल मंडी में तुलता है.
मंडी में लहसुन की ट्रेडिंग करने वाले ओमप्रकाश जैन ने कहा कि आने वाले दिनों में आवक और कम रह जाएगी. अभी किसानों के पास माल कम है. मंडी में आ रहे माल में आधा स्टॉकिस्ट का है. आने वाले दिनों में यह भी कम हो जाएगा. इसके बाद दाम 1000 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल और बढ़ सकते हैं.
अचानक से आई तेजी: मंडी सचिव मनोज मीणा का कहना है कि 8 दिसंबर तक मंडी में लहसुन 5000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था. इसमें मॉडल दाम 6500 प्रति क्विंटल थे. इससे पहले दाम और भी कम थे. यह लगातार थोड़े-थोड़े बढ़े है, जबकि 8 दिसंबर से 19 दिसंबर तक दाम बढ़ने की गति तेज हो गई. ऐसे में 19 दिसंबर को 8300 से 17000 रुपए प्रति क्विंटल मंडी में लहसुन बिका है. मॉडल दाम 12000 हजार रुपए प्रति क्विंटल है.
तेजी की नहीं थी उम्मीद इसलिए बेच दिया: बारां जिले के अंता इलाके के केवड़ा गांव के निवासी किसान चंद्रप्रकाश नागर ने कहा कि किसानों ने इस बार उम्मीद अच्छे दाम की छोड़ दी थी, इसीलिए अधिकांश ने अपना माल समय से बेच दिया या बीज के रूप में उपयोग कर लिया. अब अचानक से 10 दिन में तेजी आई है. उन्होंने कुछ दिन पहले बेस्ट क्वालिटी का लहसुन 9000 रुपए प्रति क्विंटल बेचा था. बोले कि हमें उम्मीद नहीं थी कि दाम बढ़ेंगे इसलिए सब माल बेच दिया. कुछ माल बचा था, जिसे भी मंडी में बेचने आए थे. ऐसे में शनिवार को ही माल 17000 रुपए प्रति क्विंटल बेचा है. वर्तमान में मंडी में किसानों का माल कम और व्यापारियों का ज्यादा आ रहा है.
इन कारणों से लहसुन के दाम बढ़े
- मध्यप्रदेश में लहसुन की आवक कम हो गई. वहां से आ रहा माल मांग की पूर्ति नहीं कर पा रहा इसीलिए कोटा के लहसुन की भी डिमांड बढ़ गई. इसके चलते मंडी में दाम बढ़े. हालांकि यहां भी आवक कम है.
- आगामी सीजन की फसल में बुवाई देरी से हुई. उत्पादन भी देरी से होगा. ऐसे में मार्च के मध्य में लहसुन आ जाता था, यह अप्रैल के मध्य तक पहुंचेगा.
- बीते साल जहां किसानों ने अपना माल बढ़ते दाम की उम्मीद में रोका था, लेकिन मंडी में डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होने के चलते दाम ज्यादा ही गिर गए. इसका असर इस साल की शुरुआत में भी नजर आया था. नया माल आने पर अप्रैल में दाम और ज्यादा भी कम हो गए. ऐसे में इस साल अधिकांश किसानों ने अपना माल बीच में ही बेच दिया.
- कुछ किसानों ने दाम कम होने पर बीज के रूप में लहसुन का उपयोग ले लिया. इसके चलते किसानों के पास अभी माल पर्याप्त नहीं है, जबकि डिमांड बनी है.
