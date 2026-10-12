डेढ़ साल से प्रशासन के ताले में बंद 'आस्था और पर्यटन', नवरात्र में खुलती राह एवं बढ़ती है रौनक...स्थायी समाधान की दरकार
करणी माता मंदिर-बाला किला मार्ग में नवरात्र में मिलता है प्रवेश. दीवार ढहने से बाला किले की खूबसूरती और वेपन म्यूजियम देखने से वंचित सैलानी.
Published : October 12, 2026 at 5:07 PM IST
अलवर: डेढ़ साल से बंद अलवर का करणी माता मंदिर-बाला किला मार्ग नवरात्र के चलते 9 दिन के लिए खोला गया है. मानसून के दौरान बारिश से सड़क मार्ग की दीवार क्षतिग्रस्त होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए यहां आवाजाही रोकी गई थी. लिहाजा श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए हर छह माह में आने वाले नवरात्र का इंतजार करना पड़ता है. नवरात्र में भी महज नौ दिन विशेष निगरानी में मार्ग खोला जाता है. मार्ग बंद रहने से श्रद्धालुओं को ही नहीं बल्कि बाला किले की खूबसूरती और वेपन म्यूजियम देखने से सैलानी भी वंचित रह जाते हैं.
अलवर शहर के समीप सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर रेंज स्थित प्राचीन करणी माता मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. नवरात्र के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण सामान्य दिनों में लोगों की आवाजाही पर रोक है. नवरात्र में श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हुए प्रशासन विशेष निगरानी में नौ दिन यह मार्ग खोलता है. इस दौरान सुबह 6 से शाम 5 बजे तक मार्ग में प्रवेश दिया जा रहा है. निर्धारित समय के बाद रास्ते पर आवाजाही रोक दी जाती है.
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डेढ़ साल पहले बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़क: करीब डेढ़ साल पहले तेज बारिश से करणी माता मंदिर और बाला किले के मार्ग की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी. इसके बाद सुरक्षा कारणों से रास्ते बंद कर दिए. सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के प्रयास किए, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका. करणीमाता मार्ग बंद रहने से श्रद्धालुओं के साथ पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस मार्ग से ही सैलानी ऐतिहासिक बाला किला पहुंचते और वेपन म्यूजियम का भ्रमण करते, लेकिन मार्ग बंद होने से ऐसा नहीं कर पा रहे. लिहाजा क्षेत्र की पर्यटन गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है. पीडब्ल्यूडी एक्सईएन अलका व्यास ने बताया, क्षतिग्रस्त बाला किला करणीमाता मंदिर मार्ग की मरम्मत की जा रही है. जल्द ही यह मार्ग दुरुस्त करा दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि पूर्व में इस मार्ग को ठीक कराने के प्रयास किए थे.
मंत्रीे ने दिया बाघिन का हवाला: वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि सरिस्का के बफर रेंज में लंबे समय से लोगों की आवाजाही सीमित रहने के कारण वन्यजीवों की गतिविधियां बढ़ी है. बाघिन एसटी 2302 अपने शावकों के साथ क्षेत्र में विचरण कर रही है. बाघिन ने क्षेत्र को टेरिटरी बना लिया है. ऐसे में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते प्रवेश के समय और आवाजाही पर वन विभाग विशेष निगरानी रखे है. लोगों से अंधेरे में वन क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की है. शारदीय नवरात्र में लोग आस्था जताने करणीमाता मंदिर जाएं, लेकिन सुरक्षा को देखते सुबह 6 से शाम 5 बजे तक ही वहां रूके. उन्होंने बताया कि वन क्षेत्र में बाघिन और शावकों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण है.
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सफारी भी बंद: बाला किला क्षेत्र में वेपन म्यूजियम एवं दुर्ग है, जिसे पर्यटक नहीं देख पा रहे. सरिस्का टाइगर रिजर्व की ओर से बाला किला मार्ग पर सफारी भी नहीं कराई जा रही.
350 साल पुराना मंदिर: करणी माता मंदिर के महंत घनश्यामदास शर्मा ने बताया, मंदिर करीब 350 साल पुराना है. इसे तत्कालीन महाराजा बख्तावर सिंह ने बनवाया था. महाराजा के पेट में दर्द होने पर पीड़ा हुई थी, लेकिन सफेद चील के रूप में करणी माता ने दर्शन दिए. इसके बाद पीड़ा खत्म हुई तो महाराजा बख्तावर सिंह ने मंदिर का निर्माण कराया. यहां सच्चे मन, श्रद्धा-भाव से आने पर मनोकामना पूर्ण होती है. महंत शर्मा ने बताया कि अलवर जिले के अलावा आसपास के गांव व हरियाणा से भी श्रद्धालु करणी माता मंदिर आते हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते क्षतिग्रस्त मार्ग पर बैरिकेडिंग की है. मंदिर आने वाले श्रद्धालु बाला किला व वेपन म्यूजियम भी जाते हैं.
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