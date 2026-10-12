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डेढ़ साल से प्रशासन के ताले में बंद 'आस्था और पर्यटन', नवरात्र में खुलती राह एवं बढ़ती है रौनक...स्थायी समाधान की दरकार

करणी माता मंदिर का क्षतिग्रस्त मार्ग ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: डेढ़ साल से बंद अलवर का करणी माता मंदिर-बाला किला मार्ग नवरात्र के चलते 9 दिन के लिए खोला गया है. मानसून के दौरान बारिश से सड़क मार्ग की दीवार क्षतिग्रस्त होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए यहां आवाजाही रोकी गई थी. लिहाजा श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए हर छह माह में आने वाले नवरात्र का इंतजार करना पड़ता है. नवरात्र में भी महज नौ दिन विशेष निगरानी में मार्ग खोला जाता है. मार्ग बंद रहने से श्रद्धालुओं को ही नहीं बल्कि बाला किले की खूबसूरती और वेपन म्यूजियम देखने से सैलानी भी वंचित रह जाते हैं.