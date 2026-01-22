ETV Bharat / state

दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट: 'बीटिंग रिट्रीट' रिहर्सल के चलते आज विजय चौक और आसपास के रास्तों पर रहेगी पाबंदी

दिल्ली या लुटियंस दिल्ली की ओर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 22, 2026 at 9:14 AM IST

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह की तैयारियां जोरों से चल रही हैं. इसी क्रम में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज यानी 22 जनवरी को विजय चौक और उसके आसपास के इलाकों में होने वाली रिहर्सल के लिए एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यदि आप आज शाम के समय मध्य दिल्ली या लुटियंस दिल्ली की ओर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

इन घंटों के दौरान रहेगा प्रतिबंध
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार बीटिंग रिट्रीट की रिहर्सल के मद्देनजर यातायात प्रतिबंध आज शाम 4:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक लागू रहेंगे. इस दौरान विजय चौक को सामान्य यातायात के लिए बंद रखा जाएगा.

इन रास्तों पर जाने से बचें (प्रतिबंधित मार्ग)
रिहर्सल को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध है.

  • विजय चौक: सामान्य यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा.
  • रायसीना रोड: कृषि भवन गोलचक्कर से विजय चौक की ओर जाने वाला रास्ता.
  • कर्तव्य पथ: विजय चौक और रफी मार्ग-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के बीच का हिस्सा.
  • अन्य प्रमुख गोलचक्कर: दारा शिकोह रोड गोलचक्कर, कृष्णा मेनन मार्ग गोलचक्कर व सुनहरी मस्जिद गोलचक्कर से विजय चौक की ओर जाने वाले रास्तों पर भी पाबंदी रहेगी.


ट्रैफिक जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्ते
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे परेशानी से बचने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें

  • रिंग रोड और रिज रोड: लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है.
  • अरबिंदो मार्ग: दक्षिण दिल्ली की ओर जाने के लिए प्रयोग करें.
  • मदरसा टी-पॉइंट व सफदरजंग रोड: कमल अतातुर्क मार्ग की ओर जाने के लिए प्रयोग करें.
  • रानी झांसी रोड व मिंटो रोड: मध्य व उत्तर दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए प्रयोग करें.


जरूरी जानकारी व हेल्पलाइन
ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें. यदि संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. रीयल-टाइम अपडेट के लिए आप इन माध्यमों का सहारा ले सकते हैं. वेबसाइट: traffic.delhipolice.gov.in हेल्पलाइन नंबर: 1095 या 011-25844444.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम हैंडल व WhatsApp: 8750871493 नंबर के जरिए रियल टाइम अपडेट भी प्राप्त कर सकते हैं.

बीटिंग रिट्रीट का महत्व

बता दें कि बीटिंग रिट्रीट समारोह हर साल 29 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन के रूप में आयोजित किया जाता है। इसमें भारतीय सेना, नौसेना व वायु सेना के बैंड अपनी शानदार धुनों और मार्च पास्ट से देश के शौर्य का प्रदर्शन करते हैं.

संपादक की पसंद

