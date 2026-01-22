ETV Bharat / state

दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट: 'बीटिंग रिट्रीट' रिहर्सल के चलते आज विजय चौक और आसपास के रास्तों पर रहेगी पाबंदी

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह की तैयारियां जोरों से चल रही हैं. इसी क्रम में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज यानी 22 जनवरी को विजय चौक और उसके आसपास के इलाकों में होने वाली रिहर्सल के लिए एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यदि आप आज शाम के समय मध्य दिल्ली या लुटियंस दिल्ली की ओर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. इन घंटों के दौरान रहेगा प्रतिबंध

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार बीटिंग रिट्रीट की रिहर्सल के मद्देनजर यातायात प्रतिबंध आज शाम 4:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक लागू रहेंगे. इस दौरान विजय चौक को सामान्य यातायात के लिए बंद रखा जाएगा.

इन रास्तों पर जाने से बचें (प्रतिबंधित मार्ग)

रिहर्सल को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध है. विजय चौक: सामान्य यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा.

रायसीना रोड: कृषि भवन गोलचक्कर से विजय चौक की ओर जाने वाला रास्ता.

कर्तव्य पथ: विजय चौक और रफी मार्ग-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के बीच का हिस्सा.

अन्य प्रमुख गोलचक्कर: दारा शिकोह रोड गोलचक्कर, कृष्णा मेनन मार्ग गोलचक्कर व सुनहरी मस्जिद गोलचक्कर से विजय चौक की ओर जाने वाले रास्तों पर भी पाबंदी रहेगी.

