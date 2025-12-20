ETV Bharat / state

प्रदेश में आज इन जिलों में बारिश-बर्फबारी की संभावना, 48 घंटों तक मौसम खराब रहने के आसार

शिमला: हिमाचल में मौसम करवट लेने जा रहा है. प्रदेश में आज से वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से अगले 48 घंटों में मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार बन गए हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है, वहीं मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहने संभावना जताई गई है. इससे प्रदेश में पिछले दो महीनों के अधिक समय से चल रहे ड्राई स्पेल टूटने की भी संभावना बनी है.

प्रदेश में आज और कल बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. राजधानी शिमला में आज आसमान में बादल देखे जा रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक आज मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इसी तरह से अधिक ऊंचाई वाले जिलों खासतौर पर लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में ऊंचे क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं. वहीं, 21 दिसंबर को भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. इन क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड एक बार फिर अपना असर दिखाएगी. वहीं, जिला बिलासपुर में भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों और जिला मंडी की बल्ह घाटी के कुछ क्षेत्रों में सुबह और देर रात घना कोहरा छाया रहने का अलर्ट जारी किया है.



सामान्य से 100 फीसदी कम बारिश