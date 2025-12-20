ETV Bharat / state

प्रदेश में आज इन जिलों में बारिश-बर्फबारी की संभावना, 48 घंटों तक मौसम खराब रहने के आसार

हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मौसम बिगड़ने वाला है. इससे ड्राई स्पेल टूटने की संभावना है.

आज बारिश बर्फबारी की संभावना
आज बारिश बर्फबारी की संभावना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 9:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में मौसम करवट लेने जा रहा है. प्रदेश में आज से वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से अगले 48 घंटों में मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार बन गए हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है, वहीं मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहने संभावना जताई गई है. इससे प्रदेश में पिछले दो महीनों के अधिक समय से चल रहे ड्राई स्पेल टूटने की भी संभावना बनी है.

प्रदेश में आज और कल बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. राजधानी शिमला में आज आसमान में बादल देखे जा रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक आज मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इसी तरह से अधिक ऊंचाई वाले जिलों खासतौर पर लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में ऊंचे क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं. वहीं, 21 दिसंबर को भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. इन क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड एक बार फिर अपना असर दिखाएगी. वहीं, जिला बिलासपुर में भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों और जिला मंडी की बल्ह घाटी के कुछ क्षेत्रों में सुबह और देर रात घना कोहरा छाया रहने का अलर्ट जारी किया है.

सामान्य से 100 फीसदी कम बारिश

हिमाचल प्रदेश में दो महीने से ड्राई स्पेल चल रहा है. प्रदेश में अक्टूबर के बाद बारिश नहीं हुई है. नवंबर महीने में भी सामान्य से कम बारिश हुई है. वहीं, दिसंबर महीने में भी सामान्य से 100 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिस कारण किसानों और बागवानों की परेशानी बढ़ गई है. लंबे समय से बारिश न होने के कारण रबी सीजन में बहुत से किसान गेहूं और मटर की बिजाई नहीं कर पाए हैं. सेब सहित अन्य किस्म के फलों के बगीचों में भी बारिश और बर्फबारी के बाद काम शुरू हो पाएगा. वहीं, हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में घूमने आने वाले पर्यटकों को भी बर्फबारी का इंतजार है. प्रदेश में दिसंबर महीने में बारिश नहीं हुई है. इस दौरान 1 से 19 दिसंबर तक बारिश का आंकड़ा शून्य फीसदी है. वहीं, इस दौरान प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 18.6 मिलीमीटर है. ऐसे प्रदेश में सामान्य से 100 फीसदी कम बारिश का आंकड़ा है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल सरकार के खजाने को मिलेगी सुख की सांस, कुल्लू की तीन परियोजनाओं से होगी इतने करोड़ की कमाई

TAGGED:

HIMACHAL KA MAUSAM
HIMACHAL RAINFALL
HIMACHAL SNOWFALL
HIMACHAL WEATHER UPDATE
HIMACHAL WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.