प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश के आसार, सबसे ठंडा रहा फतेहपुर शेखावाटी

प्रदेश में 27 नवंबर को कई जिलों में बूंदाबांदी होगी, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को 3 से 4 संभाग में बारिश की संभावना बन रही है. ठंडी हवाओं ने प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ाया है, जिससे आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. विशेष कर 27 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. 28 नवंबर को इस सिस्टम के असर से अजमेर, जयपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. शेष भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है.

जयपुर: प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और सर्द हवाओं ने अपना असर दिखना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग, जयपुर केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राजस्थान में बुधवार से वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो गया है. इसके असर से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश की संभावना बनी हुई है. इसके साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है.

फतेहपुर शेखावाटी में फिर तेज सर्दी: मौसम विभाग की बुधवार सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार रात को उत्तरी भारत का सबसे ठंडा शहर फतेहपुर शेखावाटी रहा. यहां का न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. इसके अलावा शेखावाटी के अन्य इलाकों की बात करें तो सीकर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं चूरू में 5.6, पिलानी में 7 और झुंझुनू में 7.02 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

इन इलाकों में भी 10 डिग्री के नीचे पारा: शेखावाटी के अलावा पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में अब सर्दी का असर बढ़ रहा है और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. बीती रात जिन जिलों में 10 डिग्री के नीचे तापमान रहा उनमें, बीकानेर के लूणकरणसर में 4.5 डिग्री सेल्सियस पर पारे का निचला स्तर रहा. इस दौरान नागौर में 5.02, अलवर और दौसा में 6.5, करौली में 7.01, श्री गंगानगर में 8.7, वनस्थली में 9.03 और संगरिया में 10.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, वहीं राजधानी जयपुर में बीती रात का न्यूनतम तापमान 11.06 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

आगे कैसा रहेगा मौसम?: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान में दिन में तापमान में गिरावट में बड़ा अंतर नहीं दिख रहा है. मंगलवार को बाड़मेर में जहां 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा, वहीं पिलानी में ऊपर का पारा 27.5 डिग्री पर रहा. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2–3 दिनों में रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है. उत्तरी राजस्थान में शीतलहर के हालात बन सकते हैं, जबकि जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनूं में भी पारा 5 डिग्री सेल्सियस के करीब जा सकता है.

