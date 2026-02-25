हिमाचल में बदलेगा मौसम, इन इलाकों में दो दिन बारिश-बर्फबारी की संभावना
कांगड़ा में मंगलवार को हल्की बूंदाबांदी हुई और 0.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. भरमौर क्षेत्र में भी उपरी चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ है.
Published : February 25, 2026 at 8:51 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में फरवरी माह में सामान्य से कम बारिश हुई है. पिछले कई दिनों से आसमान से बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है. लगातार धूप खिलने के चलते फरवरी माह में पहाड़ तपना शुरू हो गए हैं. तापमान सामान्य से तीन से सात डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है.
प्रदेश में इस बार सर्दियों में सामान्य से कम बारिश हुई है. सिर्फ जनवरी माह सामान्य से अधिक बारिश-बर्फबारी हुई है, जबकि अन्य महीनों में पोस्ट मानसून के बाद से सूखे जैसे हालात ही नजर आए हैं. जनवरी माह से 24 फरवरी तक सामान्य से 39 फीसदी कम बारिश हुई है, जबकि फरवरी माह में सामान्य से 82 फीसदी कम बारिश हुई है.
नया पश्चिमी विक्षोभ हो रहा सक्रिय
मौसम विभाग शिमला के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इससे ऊंचाई और मध्यम ऊंचाऊ वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 फरवरी को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर लाहौल स्पीति में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इससे निचले इलाकों में सुबह शाम कुछ ठंड बढ़ने की संभावना है.
कांगड़ा-भरमौर में बारिश बर्फबारी
कांगड़ा में मंगलवार को हल्की बूंदाबांदी हुई और 0.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. वहीं, बीती शाम भरमौर क्षेत्र की उपरी चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ है. इसके अलावा प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहा और तेज धूप देखने मिली. आज भी प्रदेशभर में मौसम साफ बना रहेगा. राजधानी शिमला समेत अन्य शहरों में आसमान एकदम साफ नजर आ रहा है.
सामान्य से अधिक चल रहा तापमान
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ऐसे में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. 2 मार्च तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है. वहीं, प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है. कल्पा में अधिकतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 7.6 डिग्री अधिक रह, ऊना में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.3 अधिक, शिमला में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ ये सामान्य से 4.6, कुल्लू के भुंतर में सामान्य से 5.7 डिग्री अधिक दर्ज किया गया.
