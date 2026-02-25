ETV Bharat / state

हिमाचल में बदलेगा मौसम, इन इलाकों में दो दिन बारिश-बर्फबारी की संभावना

हिमाचल में बारिश बर्फबारी ( ETV Bhart )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में फरवरी माह में सामान्य से कम बारिश हुई है. पिछले कई दिनों से आसमान से बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है. लगातार धूप खिलने के चलते फरवरी माह में पहाड़ तपना शुरू हो गए हैं. तापमान सामान्य से तीन से सात डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है. प्रदेश में इस बार सर्दियों में सामान्य से कम बारिश हुई है. सिर्फ जनवरी माह सामान्य से अधिक बारिश-बर्फबारी हुई है, जबकि अन्य महीनों में पोस्ट मानसून के बाद से सूखे जैसे हालात ही नजर आए हैं. जनवरी माह से 24 फरवरी तक सामान्य से 39 फीसदी कम बारिश हुई है, जबकि फरवरी माह में सामान्य से 82 फीसदी कम बारिश हुई है. नया पश्चिमी विक्षोभ हो रहा सक्रिय मौसम विभाग शिमला के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इससे ऊंचाई और मध्यम ऊंचाऊ वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 फरवरी को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर लाहौल स्पीति में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इससे निचले इलाकों में सुबह शाम कुछ ठंड बढ़ने की संभावना है. कांगड़ा-भरमौर में बारिश बर्फबारी