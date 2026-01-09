ETV Bharat / state

पोकरण-जैसलमेर रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन रहेगा आंशिक रूप से रद्द, जानिये डिटेल

जैसलमेरः उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल अंतर्गत राईका बाग-जैसलमेर रेलखंड पर आवश्यक तकनीकी कार्य के कारण कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थाई रूप से बदलाव किया गया है. जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जैसलमेर–थैयात हमीरा स्टेशनों के बीच पुल संख्या 179 तथा जेठा चांधन–थैयात हमीरा के बीच पुल संख्या 170 पर आरसीसी बॉक्स डालने का कार्य प्रस्तावित है. इस कार्य के लिए रेल ब्लॉक लिया गया है. इसके कारण ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है.

ये ट्रेनें रहेंगी प्रभावितः उन्होंने बताया कि इस ब्लॉक के कारण ट्रेन संख्या 20492 साबरमती–जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 10 जनवरी को साबरमती से प्रस्थान करेगी, केवल पोकरण स्टेशन तक ही संचालित होगी. पोकरण से जैसलमेर के बीच यह ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी. इसी तरह ट्रेन संख्या 20491 जैसलमेर–साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 11 जनवरी को जैसलमेर के स्थान पर पोकरण से रवाना होगी.