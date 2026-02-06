ETV Bharat / state

जैसलमेर यार्ड में तकनीकी कार्य के चलते कई रेल सेवाएं आंशिक रद्द, कुछ रीशेड्यूल व रेगुलेट रहेंगी

रेलवे ने अपील की है कि यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके.

Train SChedule changed
भारतीय रेल(फाइल फोटो) (ETV Bharat Jaisalmer)
Published : February 6, 2026 at 8:01 PM IST

जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल द्वारा जैसलमेर यार्ड में तकनीकी कार्य किया जाएगा. इसके चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा. सुगम एवं सुरक्षित रेल संचालन के लिए यह ब्लॉक लिया जा रहा है. मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि कार्य के दौरान कुछ रेल सेवाओं को आंशिक रूप से रद्द किया जाएगा, जबकि कुछ गाड़ियों को रीशेड्यूल और मार्ग में रेगुलेट किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 20492 साबरमती-जैसलमेर रेल सेवा 25 फरवरी 2026 को साबरमती से प्रस्थान कर पोकरण तक ही संचालित होगी. इस दौरान पोकरण से जैसलमेर के बीच यह रेल सेवा आंशिक रूप से रद्द रहेगी. वहीं, गाड़ी संख्या 20491 जैसलमेर-साबरमती रेल सेवा 26 फरवरी को जैसलमेर के बजाय पोकरण से संचालित होगी, जिससे जैसलमेर से पोकरण के बीच यह सेवा प्रभावित रहेगी.

इसी तरह गाड़ी संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर रेल सेवा 26 फरवरी को लालगढ़ से चलकर श्री भादरिया लाठी तक ही जाएगी. इस कारण श्री भादरिया लाठी से जैसलमेर के बीच यह सेवा आंशिक रूप से रद्द रहेगी. इसके अलावा गाड़ी संख्या 74844 भगत की कोठी-जैसलमेर रेल सेवा 26 फरवरी को भगत की कोठी से प्रस्थान कर थईयात हमीरा तक ही संचालित होगी और थईयात हमीरा से जैसलमेर के बीच आंशिक रद्द रहेगी.

रेलवे प्रशासन के अनुसार कुछ रेल सेवाएं रीशेड्यूल भी की गई हैं. गाड़ी संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर रेल सेवा 20 फरवरी और 25 फरवरी को लालगढ़ स्टेशन से निर्धारित समय से एक घंटे देरी से प्रस्थान करेगी तथा आवश्यकता अनुसार मार्ग में रेगुलेट की जा सकती है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

