ETV Bharat / state

अंगीठी का धुआं बना काल, उत्तरकाशी में होटल कर्मी की दम घुटने से मौत

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है. उच्च हिमालय इलाकों में रुक-रुककर लगातार हो रही बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश ने तापमान ने गिरावट दर्ज कराई है. ठंड से ठिठुर रहे लोग बचने के लिए रूम हीटर, अलाव और अंगीठी का उपयोग कर रहे हैं. लेकिन लापरवाही के कारण ये अंगीठी लोगों के लिए काल बन रही है.

ताजा मामला उत्तरकाशी के हर्षिल थाना क्षेत्र का है. यहां झाला के एक होटल में काम कर रहे युवक ने कमरे में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाई. लेकिन उस अंगीठी के धुएं की गैस से दम घुटने से युवक की मौत हो गई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनाम भर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

हर्षिल थाना पुलिस के अनुसार, 25 वर्षीय महेश निवासी हीना झाला, झाला स्थित एक होटल में काम करता था. 27 जनवरी की रात बर्फबारी होने से तापमान में काफी गिरावट थी. इस ठंड की ठिठुरन को कम करने के लिए महेश अपने कमरे में अंगेठी जलाकर सो गया. सुबह जब होटल में रुके यात्रियों को महेश नहीं दिखा तो उन्होंने इसकी सूचना होटल स्वामी को दी.

इस दौरान स्थानीय लोगों को भी जानकारी हुई तो कई लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों ने महेश के कमरे को तोड़ा तो पूरे कमरे में अंगीठी का धुआं फैला हुआ था और महेश अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था. लोगों द्वारा जांच करने पर महेश की सांसें थमी हुई थी.