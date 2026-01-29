ETV Bharat / state

अंगीठी का धुआं बना काल, उत्तरकाशी में होटल कर्मी की दम घुटने से मौत

उत्तरकाशी में अंगीठी से निकले धुएं से दम घुटने के कारण होटल कर्मचारी की मौत हो गई. घटना की जानकारी 28 जनवरी को हुई.

young man died from suffocation
उत्तरकाशी में होटल कर्मी की दम घुटने से मौत (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 29, 2026 at 11:22 AM IST

3 Min Read
उत्तरकाशी: उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है. उच्च हिमालय इलाकों में रुक-रुककर लगातार हो रही बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश ने तापमान ने गिरावट दर्ज कराई है. ठंड से ठिठुर रहे लोग बचने के लिए रूम हीटर, अलाव और अंगीठी का उपयोग कर रहे हैं. लेकिन लापरवाही के कारण ये अंगीठी लोगों के लिए काल बन रही है.

ताजा मामला उत्तरकाशी के हर्षिल थाना क्षेत्र का है. यहां झाला के एक होटल में काम कर रहे युवक ने कमरे में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाई. लेकिन उस अंगीठी के धुएं की गैस से दम घुटने से युवक की मौत हो गई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनाम भर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

हर्षिल थाना पुलिस के अनुसार, 25 वर्षीय महेश निवासी हीना झाला, झाला स्थित एक होटल में काम करता था. 27 जनवरी की रात बर्फबारी होने से तापमान में काफी गिरावट थी. इस ठंड की ठिठुरन को कम करने के लिए महेश अपने कमरे में अंगेठी जलाकर सो गया. सुबह जब होटल में रुके यात्रियों को महेश नहीं दिखा तो उन्होंने इसकी सूचना होटल स्वामी को दी.

इस दौरान स्थानीय लोगों को भी जानकारी हुई तो कई लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों ने महेश के कमरे को तोड़ा तो पूरे कमरे में अंगीठी का धुआं फैला हुआ था और महेश अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था. लोगों द्वारा जांच करने पर महेश की सांसें थमी हुई थी.

लोगों ने घटना की सूचना हर्षिल थाना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई की. उसके बाद शव के पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई के बाद अंतिम संस्कार किया गया. घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है.

हर्षिल थाना प्रभारी सुनील तोमर ने बताया कि, युवक एक होटल में काम करता था और बीती मंगलवार देर रात्रि को वह अंगेठी जलाकर सो गया था. जिसके बाद दम घुटने से युवक की मौत हो गई. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

गौर है कि इससे पहले चामकोट गांव में डुंडा निवासी एक युवक की इसी तरफ कमरे में अंगेठी की गैस के कारण दम घुटने से मौत हो गई थी. जबकि दूसरे युवक को पुलिस और स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां अभी भी युवक का उपचार आईसीयू में चल रहा है. दोनों युवक चामकोट गांव में लंबे समय से एक निर्माणाधीन भवन पर मिस्त्री का काम कर रहे थे.

दम घुटने से युवक की मौत
HOTEL WORKER DIES IN UTTARKASHI
DEATH FROM SMOKE OF BRAZIER
HOTEL WORKER MAHESH DIES IN HARSHIL
YOUNG MAN DIED FROM SUFFOCATION

