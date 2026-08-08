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₹300 करोड़ का राजस्व देने वाले वन विकास निगम में कामचलाऊ व्यवस्था, अहम पदों के लिए नहीं मिल रहे अफसर

अहम पदों पर तैनाती को नहीं मिल रहे अफसर: वन विकास निगम की बात करें तो यह निगम राज्य को करीब 300 करोड़ रुपए तक का राजस्व दे रहा है. लेकिन अफसरों के मामले में कमी का यह हाल है कि अब प्रबंध निदेशक तक का पद अतिरिक्त चार्ज पर चल रहा है. यही नहीं GM से लेकर RM तक के पदों पर अधिकारी ही मौजूद नहीं है और अतिरिक्त चार्ज वाले अफसर काम देख रहे हैं.

कामचलाऊ व्यवस्था में चल रहा निगम: उत्तराखंड में अधिकारियों की कमी का रोना वन विभाग लंबे समय से रोता रहा है. विभाग की ये परेशानी वन विकास निगम के लिए भी सिर दर्द बनती रही है. स्थिति यह है कि राज्य में वन विकास निगम अब पूरी तरह से काम चलाऊ व्यवस्था पर चल रहा है. यहां तमाम पदों पर अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज में तैनाती दी गई है.

देहरादून: उत्तराखंड में वन विकास निगम के हालात अफसरों की तैनाती को लेकर बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं. स्थिति यह है कि विभाग में टॉप पदों पर स्थाई नियुक्ति के लिए अधिकारी ही नहीं मिल रहे हैं. हालात तब और बिगड़ गए हैं, जब हाल ही में आई IFS अफसरों की सूची में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी का अतिरिक्त चार्ज नीना ग्रेवाल के पास ही रहने दिया गया.

फुल फ्लैश प्रबंध निदेशक भी नहीं: यहां पर फिलहाल प्रबंध निदेशक के तौर पर नीना ग्रेवाल काम देख रही थीं. लेकिन नई सूची आने के बाद उन्हें प्रमुख वन संरक्षक वाइल्डलाइफ की जिम्मेदारी दे दी गई. वन विकास निगम में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी उनके पास अतिरिक्त चार्ज के रूप में रखी गई.

किसके पास कौन सा चार्ज: इसी तरह यदि वन विकास निगम में GM के पदों को देखें, तो गढ़वाल में GM का चार्ज वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल और कुमाऊं के GM का चार्ज मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं के पास है. ये तब है, जब अवैध खनन और तय पेड़ कटान से ज्यादा पेड़ों की कटाई होने के मामले में CCF गढ़वाल और CCF कुमाऊं द्वितीय अपीलीय अधिकारी हैं. यानी ऐसे मामलों में निगम के खिलाफ PD (रिकवरी आदेश) जारी होने की अपील वही अधिकारी सुनते हैं, जो खुद निगम में GM के पदों पर हैं.

वन मंत्री ने कहा काम पर कोई असर नहीं पड़ रहा: इस मामले पर जब ईटीवी भारत ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से बात की, तो उन्होंने कहा कि-

राज्य में अधिकारियों की बेहद कमी है. इसीलिए वन विकास निगम में अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज पर ही भेजा जा रहा है. हालांकि इससे वन विकास निगम के काम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है.

-सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड-

वन सेवा में अफसरों की कमी: यह बात सही है कि वन सेवा में अधिकारियों की काफी कमी है. लेकिन वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को आसान बनाया जाए, तो सभी अधिकारियों को बराबर काम भी बांटा जा सकता है. यह बात इसलिए कहीं जा रही है क्योंकि विभाग में ही कुछ अधिकारी ऐसे हैं, जिनके पास काफी कम जिम्मेदारियां दी गई हैं जबकि कुछ अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें मूल विभाग के साथ प्रतिनियुक्ति पर भी तैनात किया जा रहा है. यानी तीन-तीन या इससे भी ज्यादा जिम्मेदारियां उन्हें दी जा रही हैं.

महत्वपूर्ण विभाग है वन विकास निगम: यह मामला इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि वन विकास निगम राज्य में बेहद महत्वपूर्ण काम करता है. इसी की बदौलत वह सैकड़ों करोड़ रुपए का राजस्व भी कर के रूप में प्रदेश को देता है. वन विकास निगम खनन के कार्यों के अलावा, अनुमति मिलने के बाद पेड़ कटान, पेड़ों की खरीद फरोख्त से जुड़ा काम और जड़ी बूटियों पर भी काम करता है.

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