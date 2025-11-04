ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में चिकित्सकों का टोटा, स्वास्थ्य सुविधा बदहाल, मरीज परेशान

पिथौरागढ़: जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई. यहां बच्चों के डॉक्टर अवकाश पर गए हैं और अन्य विशेषज्ञों को भी शिविर में भेज दिया गया है. चर्म रोग, हड्डी रोग, ईएनटी सर्जन और फिजिशियन के शिविर में जाने से अस्पताल आने वाले मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है और उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है. मरीज और बच्चे इलाज के लिए निजी अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हैं. जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ इन दिनों भारी उमड़ रही है और ओपीडी 800 से अधिक हो रही है रही. जिले में सिर्फ जिला अस्पताल में तैनात एकमात्र बाल रोग विशेषज्ञ सोमवार से एक महीने के अवकाश पर चले गए हैं. ऐसे में जिले में बच्चों का इलाज बंद हो गया है, यहां तैनात एकमात्र रोग और ईएनटी सर्जन के साथ ही हड्डी रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन को शिविर में भेज दिया गया है. इन सभी चिकित्सकों के कक्षों के दरवाजे बंद रहे. अस्पताल आने वाले बच्चों के साथ ही चर्म, हड्डी मरीजों और नाक, कान, गले की बीमारी से ग्रसित मरीजों को इलाज नहीं मिल सका.

जब मरीजों को चिकित्सकों के अवकाश और शिविर में जाने की जानकारी मिली तो वे निजी अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं. बाल रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था जिला महिला अस्पताल पिथौरागढ़ में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ बीते दिनों एक साल के कोर्स के लिए अस्पताल छोड़कर चले गए थे. जिला अस्पताल में तैनात एकमात्र बाल रोग विशेषज्ञ बच्चों का इलाज कर रहे थे. 15 दिन पूर्व उन्होंने मेडिकल अवकाश पर जाने के लिए आवेदन दिया था. लंबे समय बाद भी बाल रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था नहीं हो सकी है.