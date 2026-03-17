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रसोई गैस संकट से बढ़ीं छात्रों की मुश्किलें, ईटीवी भारत से बयां किया दर्द, बताई दिनचर्या

रांची: रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और सप्लाई से जुड़ी समस्याओं का असर अब देशभर में महसूस किया जा रहा है. गैस कंपनियां और प्रशासन लगातार यह दावा कर रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है. राजधानी रांची में इसका सबसे ज्यादा असर हॉस्टल और लॉज में रहने वाले विद्यार्थियों पर देखने को मिल रहा है.

ईटीवी भारत की टीम ने रांची के विभिन्न इलाकों में रह रहे छात्रों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं को खुलकर साझा किया. राजधानी रांची में न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं. ये छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करते हैं और हॉस्टल या लॉज में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं.

छात्र छात्राओं की स्थिति का जायजा लेते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ETV Bharat)

5 किलो वाले सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं होने से छात्र परेशान

हालांकि कई हॉस्टलों में मेस की व्यवस्था होती है, जहां छात्रों को भोजन मिल जाता है, लेकिन लॉज में रहने वाले विद्यार्थियों की स्थिति काफी खराब है. इन छात्रों को खुद खाना बनाना पड़ता है और इसके लिए गैस सिलेंडर की जरूरत होती है. लेकिन वर्तमान में 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं हो पा रही है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है.

छात्रों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें ब्लैक में गैस खरीदनी पड़ रही है. जहां सामान्य तौर पर गैस की कीमत 80 से 90 रुपये प्रति किलो होनी चाहिए, वहीं अब उन्हें 250 से 300 रुपये प्रति किलो तक चुकाने पड़ रहे हैं. यह अतिरिक्त खर्च छात्रों के बजट को पूरी तरह बिगाड़ रहा है.